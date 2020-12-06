台壽攜銀享全球 永續關懷銀髮

中信金控子公司台灣人壽已連續第四年與銀享全球社會企業共同策劃「2020－2021史丹福長壽中心設計競賽亞洲區大賽」，5日於台北市集思交通部國際會議中心舉辦決賽暨頒獎典禮，今年因全球疫情肆虐，以「疫後曙光！設計新世界」為題，呼應聯合國永續發展目標（SDGs），由台灣人壽總經理莊中慶頒獎肯定本屆三支決賽優勝團隊外，並支持贊助參加明（2021）年史丹福長壽中心所舉辦的全球大賽全程旅費。

今年決賽最佳團隊由「當我們曆（Live）在一起」、「AirHome」及「銀色大門─老人送餐平台」脫穎獲勝，將接受由銀享全球召集的業師團進行客製化輔導後，迎接明年赴美參賽的挑戰。

「2020－2021史丹福長壽中心設計競賽亞洲區大賽」，是決戰勝出前往美國史丹福長壽中心參加全球賽事的前哨戰，今年由來自台灣、香港和大陸等共多達52件報名作品，設計與創意均相當驚艷，經過激烈初賽評選，入圍團隊於決賽時更是必須全程英文提案，及展現經業師輔導優化後的作品模組，爭取到進入決賽團隊，都能獲得來自不同領域的評審及不同行業的銀世代代表，提供創意上不同面向的回饋，讓作品在青銀共創、世代經驗交流中增加落地成真的可能。

台灣人壽更加碼一筆持續研發設計的補助金，提供給本屆亞洲區大賽且入圍明年全球大賽的作品，鼓勵團隊往全球大賽邁進。

台灣人壽自去年開始，即鼓勵全球大賽優勝團隊的創新作品商品化，為讓創意化為真實，也媒合社福夥伴，在合適的社區據點落地應用，邀請許多長輩實際使用，獲得長輩使用後意見回饋，提供設計團隊進行優化，盼將創意轉化為社會影響力，帶動更多人共同關注社會議題，產生正向循環，並提供給社區，成為能真正幫助更多人的產品。

企業永續發展與社會穩定密不可分，台灣人壽莊中慶總經理於頒獎典禮上表示，這場疫情為全球許多地方帶來分離、傷痛，甚至是死亡，卻也因疫情，人類活動減少，地球得到喘息的機會，並重新省思各種環境保護、生物多樣性、氣候變遷等永續議題，在環境永續的目標下，該如何勾勒人類與大自然和平共存的新世界，而高齡是全球所共同面臨的社會問題，希望透過這個競賽，展現台灣在國際舞台上的高齡新曙光。