寵物險 前十月投保數激增

寵物險投保情況緩慢升溫，前十月保單已近3.8萬張、總保費收入來到近6千萬元。即使投保件數較去年同期「大增」，然而產險業者表示，依投保件數來看，投保率未達百分之一，未來仍有相當大成長空間。



根據保發中心資料顯示，寵物險剛推出時，投保件數寥寥無幾，到2018年才突破百張，來到728件，在愈來愈多產險業者推出寵物險，2019年寵物險投保件數更來到7,814件，現今有十家業者推出寵物險包括華南產、國泰產、明台產、富邦產、新光產、兆豐產、泰安產、旺旺友聯、新安東京海上產以及台壽產等，今年前十月投保件數則來到3萬7,969件。



依保發資料顯示，華南產險的寵物險保費居業者之冠，投保件數排名業者第二。華南產險表示，該公司推出的寵物險除了寵物生病、受傷所需的醫療費用沒有理賠次數限制且無自負額外，依投保方案不同，另保障第三人侵權、寄宿、失蹤協尋、喪葬、重新取得以及旅遊行程取消等費用，另該公司在今年9月更推出米克斯專屬線上投保方案。



華南產險表示，該公司寵物險自去年銷售後，深獲消費者好評，今年前11月已賣出超過7千張，保費達2,300萬元，目前為業界詢問度最高的寵物險商品。



國泰產險在去年11月推出寵物險，由於保單具特色，銷售快速上升，寵物險保費收入已來到業界第二。國泰產表示，該公司寵物險保費依不同品種、不同年齡做計算，承保範圍除有一般醫療型的保障，包含常見的醫療費用補償保險（門診、住院及手術費用）、被保險人住院期間寵物寄宿費用補償保險及寵物喪葬費用補償保險，更有癌症升級型的保障專案，不僅包含醫療保障，並提供寵物癌症病理檢驗費用保險及寵物癌症化學或放射線治療費用保險，萬一家中的毛小孩罹癌，可以透過保險減少飼主的負擔。另外，若是家中的毛小孩比較活潑好動，飼主可加保「寵物侵權責任險」，轉移因毛小孩闖禍賠償的風險。



近期國內旅遊興盛，國泰產表示，該公司在今年7月又推出寵物意外險，承保範圍有意外醫療費用、意外喪葬費用、寵物侵權責任，還有寵物遺失協尋廣告及安置收容費用、寵物意外傷害事故重新認養費用，年保費僅需999元，讓小資族的飼主帶寵物出門在外更安心。



富邦產寵物險投保件數則是居業界之冠。富邦產表示，該公司主要是寵物意外或疾病醫療、第三人責任、協尋與喪葬費用等四大完整保障，不限定寵物品種、無須健告及體檢，且不限特定醫療院所就醫。此外，寵物醫療險更獨家開發毛孩們的隱性需求，納入了寵物預防針過敏與輸血補償，為寵物險再升級。