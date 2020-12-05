失扶險下架不用怕！1表秒懂長照三寶不踩雷

失扶險掀起一波下架潮，成為近期熱門話題之一，但仍有不少人搞不懂長照險、特定傷病險、失扶險的差異，千萬別被「長照」兩個字綁架，目前市面上長照相關保單不勝枚舉，名稱不同理賠項目也不同，到底「長照三寶」哪個最適合你，一張表就可輕鬆搞懂商品的優劣勢、理賠標準及保障內容。

相信大家都知道長照有三寶，包括長期照顧險、特定傷病險、失能扶助險，儘管這些保單看起來都很相似，但內容卻大不相同，因此民眾在購買前，最好先做好功課，了解投保項目、理賠條件等，讓保障能真正發揮作用。

長照險

長照險以「長期照顧狀態」為理賠依據，主要分為生理功能障礙、認知功能障礙共2種判定標準，無論是生理或認知障礙，只要符合其中一項，且一定時間以上無法治癒，即可啟動理賠，給付方式有2種，包含一次性給付保險金或分期給付保險金，但要注意的是，如保戶透過長期治療，身體逐漸好轉時，長照險的給付將暫停。

所謂的「生理功能障礙」，是經過專科醫師依用巴氏量表（Barthel Index）或依其他臨床專業評量表診斷判定達特定期間以上（最長不得超過6個月），只要進食、移位、如廁、沐浴、平地行走、更衣等6項中有3項無法自理；另一種「認知功能障礙」則是持續失智狀態，且依臨床失智量表（CDR）評估達中度以上。

特定傷病險

特定傷病險是依照疾病定義做為理賠條件，分為重大疾病險（7項重大疾病）、重大傷病險（22類重大傷病）、「嚴重特定傷病險」（22項以上嚴重特定傷病），也就是確診書上的疾病名稱及狀態，符合保單條款疾病的定義即可理賠，而理賠方式為一次性給付及分期給付，但每家保險公司的商品設計不同，因此特定疾病、給付方式也會有所不同，建議在投保前貨比三家才不吃虧。

失能扶助險

失能扶助險（原名為殘廢扶助險）是依照「失能等級表」認定理賠標準，無論是疾病或意外造成的失能，只要失能等級符合1至6級，即會按比例理賠，每家保險公司的保單條款不同，部分提供一次性給付，另也有每月定期給付的失能扶助保險金。

以長照三寶來看，失能扶助險推出時間最晚，卻成為保費收入貢獻最多的一張保單，部分保單設有保證給付機制，一旦確定1-6級失能時，將保證給付10年至15年不等，吸引保戶搶購，不過損失率過高，恐危及保險公司的清償能力，因此被金管會盯上，多家壽險公司最近已決定調整保單策略，未來「保證給付」商品恐怕將絕跡。

雖然國人平均餘命越來越長，但不健康壽命也是節節攀升，意味著死亡前臥病在床、疾病纏身，卻死不了的時間也增多，因此及早做好晚年照護規劃很重要，每個人應依自己的預算及未來長照需求來挑選保單，最重要的是在投保前，先搞懂「長照三寶」的優劣勢，及理賠標準、保障內容等，才能建構出完整的保護網，避免晚年為錢傷腦筋。

（文／紀佳妘）

文章來源：好險網

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