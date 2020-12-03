承諾過了頭！投資型保單增「六不」禁令

壽險業承諾過頭了，保險局喊卡。投資型保單將新增加「六不」原則，一是附保證給付不得超出身故保證類型，二為附保證給付金額，最多不得超過保戶總繳保費，三是附保證的月撥回類全委保單，淨值一旦低於8美元，不得再撥回，四是保證費率不得一率到底，必須分性別、年齡收不同保證費率，五為不得承諾保戶資金立即投資，六為保單不得有不停效保證。

保險局長施瓊華近日與保險業者開會，大致上敲定投資型保單新六不規範，僅在立即投資條款上，請壽險公會再評估提供的必要性，及壽險公司可能因此條款承擔的風險，暫未完全拍板；至於壽險業者極力爭取其他附保證類型，如保證月撥回生存金、保證最低提領或保證最低滿期金等，保險局並未同意，認為會增加保證及投資風險。

壽險業進入接軌大魔王會計IFRS17與新清償能力ICS2.0的五年倒數，保險局希望各壽險公司莫因市場競爭，再創造新的利差損問題。

但在資本市場不斷創新高，且傳統壽險保單頻頻降息下，投資型保單買氣大幅提升，尤其是躉繳、月月撥回類全委投資型保單，更是目前主流保單，據壽險公會統計，今年前10月投資型保單新契約保費達2,625億元，占所有新契約保費的35％左右，其中8~9成左右都是月撥回類全委保單。

壽險業者也開始強力推動投資型附保證機制，訴求保戶活著領月配息，身故保證一定給付金額，還可作資產完整傳承；或保證資本市場下跌時，仍有一定的月退俸金額等，讓保險局覺得壽險業者又將投資型保單當儲蓄險在賣，同時保證費率一率到底，有年輕人補貼年老者、女性補貼男性的疑慮。

所以保險局將新增六不原則，一是投資型保單保證機制，僅限身故保本，即所謂的GMDB保單，其餘保證滿期、保證最低提領，即GMMB、GMWB等都不同意。

二是身故保證最多不得逾保戶總繳金額，即險公司不得額外加碼，例如保證1.06倍總繳保費等，都會增加利差損風險；三是月月配息型保單，可能侵蝕本金，壽險公司若保證保本，亦有過高的風險，因此基金淨值低於8美元時，不得再月月撥回，即現行有公司推7.5美元以上仍月月撥回者，就不可以附保證給付。

四是保證費率不得一率到底，要分年齡、性別收取不同保證費用，理論上年輕女性保證費率應該最便宜。

五是不得有保費立即投入資本市場選擇權，即保單有契撤期，若承諾保戶立即投資，若契撤期間資本市場即大跌，保戶撤銷契約的投資損失將成爭議，保戶若想立即投資，可以直接買基金；六是不得承諾保單不停效機制，因為過於複雜，易生爭議。

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