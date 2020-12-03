錢不夠用曝退休危機感！4成千禧世代這樣做

疫情對25至44歲的千禧世代衝擊最大！根據外銀調查指出，超過4成台灣千禧世代為了將來的退休生活而增加儲蓄，反觀45歲以上的受訪者，只有22%正為退休而儲蓄。

從渣打集團網路調查結果發現，疫情顛覆全球個人消費與儲蓄習慣，而在各年齡層中，以 25至44歲的千禧世代所受到的衝擊程度最甚，但千禧世代也是各年齡層中對財務狀況最有信心的族群。

調查也指出，台灣仍有71%的千禧世代認為，自己的財務現狀尚在掌控中；也有49%的台灣千禧世代認為，即使目前受到疫情衝擊，仍有自信將來可達成自身財務目標，而45歲以上的受訪者僅有34%認為自己有信心達成未來的財務目標。

在這波疫情衝擊下，千禧世代比其他年齡層的受訪者更積極地追尋長期財務目標，調查顯示，27%的台灣千禧世代正為未來的龐大支出計畫（如買車或購屋）而進行儲蓄，另外有41%的台灣千禧世代為了將來的退休生活而增加儲蓄；反觀45歲以上的台灣受訪者，僅有22%正為退休而儲蓄。

一般來說，退休規劃最擔心的問題是「未來的錢不夠用」，因此必須把長壽、健康等風險一併列入考量，除了政府的退休金（勞保、勞退）外，更重要的自己打造被動收入很重要，可透過穩健累積資產、能提供退休之後現金流的保險商品來準備，如年金險、利變增額終身壽險都是不錯的選擇。

此外，隨著年紀越大，疾病越容易找上門，同時可能也有照護需求，這時就需要醫療險、長照險、失扶險等保險來轉嫁健康風險，就不用擔心老年之後的醫療費用，進而吞蝕掉自己的退休準備金，換句話說，趁年輕規劃好足夠的保險，退休生活保障更完善。

（文章來源：好險網；文／紀佳妘）