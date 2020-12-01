神單降息了！中壽百億神單12月降宣告利率

四個月就賣破百億元，中國人壽7月1日後推出美元利變終身壽險金美好，宣告利率2.95％，橫掃壽險市場，7到10月就賣破百億元，遙遙領先其他壽險公司的美元保單，但這張保單12月宣告利率確定降5基本點（1基本點等於0.01百分點），宣告利率降為2.9％。

12月國泰人壽同樣亦調降5張美元現售保單的宣告利率，降幅10點，主要降儲蓄型美元利變壽險，最高宣告利率由2.9％降為2.8％，但其保障型的美元主力保單12月則未調整，最高宣告利率仍有3.15％。

下半年壽險市場大轉型，由於死亡保障門檻上路，壽險保單必須有一定比率的死亡保障，不能只是純儲蓄，造成保單的內部報酬率（IRR）下降，賣相也就會比上半年差一點，同時下半年保單責任準備金利率再度調降，新台幣降1碼（0.25百分點）、美元降2碼，也就是同款保單保費也會比上半年貴一些，且保戶要提早出場的難度亦提高。

但因為美元責準利率仍有1.75％，且美元投資標的較多，新錢投報率仍有3％左右，所以下半年六大壽險公司銷售第一名的傳統保單都是美元利變保單。

不過於以前儲蓄險熱賣，一個月單張保單40~50億元都是小意思，下半年各大壽險公司第一名的傳統保單，大多一個月賣6~12億多元，但中壽的金美好異軍突起，除了7月不到10億外，其餘各月都有30億元上下的銷售量，一張賣贏另家公司4~5張保單的量。

但為反應近期美元公債、公司債利率下滑，且要控管保單銷售風險等，中壽12月已調降金美好宣告利率到2.9％，與其他壽險公司大致拉齊。

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