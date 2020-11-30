利率還是很低 三大壽險12月調降宣告利率

12月又有三家壽險公司降息了。由於市場利率仍持續走低，國泰人壽、中國人壽已決定調降美元利變壽險12月宣告利率，國壽調降儲蓄型利變保單10個基本點（1基本點等於0.01百分點），調降後主力保單宣告利率約2.65~2.8％；中壽則是降熱銷主力保單宣告利率，極可能是只降5點，維持2.9％水準，但也不排除直接降10點。

台灣人壽12月則是全面調降新台幣利變保單宣告利率，降幅10點，調降後台壽新台幣主力保單，儲蓄型利變壽險宣告利率約1.55～1.65％；保障型則分繳費期別，介於1.85～2.1％。

其餘如富邦人壽、南山人壽、新光人壽、三商美邦人壽及遠雄人壽，都已決定現售保單宣告利率12月暫不調整。

不過，壽險業者也表示，國內債券利率持續創新低，新台幣保單宣告利率的確面臨「降息」壓力，再加上新台幣保單若要靠海外投資拉高投報率，近期又面臨極大的新台幣升值風險，避險成本極高，未來若接軌IFRS17，新台幣保單就主要投資新台幣資產，否則會有幣別錯置的額外資本。

因此若國內市場利率不變，壽險公司即便今年不調整宣告利率，2021年仍是有降息壓力，且大部分公司都以美元保單為主力保單，更可能藉調降新台幣宣告利率，引導保戶投保美元保單。

但國壽12月亦決定調降部分美元保單宣告利率，主要是儲蓄型保單，降幅主要為10點，反應11月美元計價公司債利率大幅下滑，新錢投資報酬率明顯比10月低；但若是美元保障型保單，則12月宣告利率維持不動，即還有2.9～3.15％左右。

中國人壽亦決定調整一張美元保單的宣告利率，主要是這張保單銷售「爆量」，5個月已賣破百億元，在下半年低迷市場中，一枝獨秀，中壽可能見好就收，調降宣告利率，已降溫銷售量。

但中壽表示，最後的降幅仍是以1日公告為準，即還是會看市場情況，決定最後的宣告利率。

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