免驚!超過65歲請領國保年金 最多補發60個月

不少人都知道以前繳納國保保費，不論年資有幾年，只要年滿65歲時，都可以請領老年年金給付，且「活到老，領到老」。不過，有一位爺爺擔心他的國保老年年金給付沒有在滿65歲的時候申請，之後才申請的話能補發嗎？勞保局對此表示，老年年金給付有5年的請求權，最多可以補發60個月。

勞保局指出，領取老年年金給付的請求權，是從符合請領之日起，因5年間不行使而消滅。舉例來說，劉小姐在100年1月即滿65歲，若她在100年8月才開始申請老年年金給付，勞保局會在9月底一次發給她1到8月份應領取的金額。

不過，如果劉小姐延後到106年，也就是71歲才申請老年年金給付，勞保局最多只能補發最近5年的年金給付，換句話說，67至71歲之間是可以請領老年年金給付，再多也不行。

一般來說，勞保局會在被保險人滿65歲的前一個月主動寄發通知函，以及國保老年年金給付申請書，所以不用擔心會忘記申請。

此外，也有人擔心曾經欠繳國民年金保險費，可以領老年年金嗎？勞保局指出，如果欠費在10年以內，一定要把保費繳清或辦理分期繳納，才可以請領給付；至於欠費超過10年的人，依規定欠費不能再補繳，也不計入保險年資，且請領的老年年金只能以B式（月投保金額x國保年資x1.3%）計算後發給。

（文／紀佳妘）

文章來源：好險網

延伸閱讀

勞保未滿15年想領老年年金？這方式符資格

沒收到勞保老年年金別慌 第一筆這時才入帳

勞保局闢謠！老年年金「領到老」 無年齡上限

勞保＋國保老年年金怎麼領？簡單公式這樣算

勞保中斷仍可請領老年給付、國保老年年金