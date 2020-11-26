銀彈充足 新壽獵樓不設限

低利率時代搶投資報酬率，新光金控26日宣布，新光人壽將增加帶有租金的不動產投資，地點鎖定台灣六都，租金年化收益率2.1％以上，只要是有增值潛力、已有租約的商用不動產，新壽投資「不設限」，且只要加碼資金1％，就是310億元左右，目前仍有極大加碼空間。

新壽被金管會要求調降國外投資到39％，已調整完成，等於收回逾千億元的海外債券或股票投資部位，新光金財務長徐順鋆表示，資金除轉進國內商用不動產，亦會增加企金擔保授信，收益率約1.5％，至少比國內債或現金部位收益高；另外也會擇機加碼台股，以ESG標的、產業趨勢向上者為投資主軸，會積極掌握趨勢，可機動實現獲利者放覆蓋法，即獲利可進損益，若長期持有的股利型個股，則放FVOCI（公允價格經其他損益），損益是進入淨值。

新光金26日舉行第三季法說會，金控前九月稅後獲利177.03億元，比去年同期衰退12.1％，每股稅後獲利1.38元。合併股東權益2,449.4億元，每股淨值為18.41元。

主要獲利來源是子公司新光人壽前九月稅後獲利124.22億元，比去年同期衰退15.6％，新壽前九月處分股債資本利得高達540億元，比去年同期成長31.3％，同樣也已超越2019年全年的489億元。同時新光金表示，原本9月底淨值項下金融資產未實現虧損有百億元左右，到現在都已轉正數。

因為全球低利率，新光人壽2020年前九月資金成本雖下降到3.88％，年底預估可降到3.85％，比去年底下降12個基本點（1基本點等於0.01百分點），但投資面的經常性收益率則從4.1％，9月底降到3.63％，減少47個基本點，主要因為國際板債券被提早贖回逾2,000億元，及實現債券利益。

今年前九月新壽資金投報率年化有4.02％，新光金表示，由於死差益及費差益都有增加，距離避險前損益兩平並沒有顯著惡化。

但在全球升息前，經常性收益率提升有困難，且海外投資又被限縮到39％，所以新壽有意大幅加碼國內六都帶有租金的商用不動產，只要租金年化收益率2.1％以上，且地點不錯、未來有增值空間，新壽獵樓將不設定投資額度。