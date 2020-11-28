走入中年3大風險說來就來 3種險不買不行

人生到了50歲以上，不論是家庭、事業都到達了成熟階段，但身體情況卻不如以往，有不少人到了這時候才發現自己的保障不足，要開始進行保險規劃，眼下就有三種風險一定要考慮進去！

風險一、身體不夠健壯、時常進出醫院

這時候的身體已經不如從前了，抵抗力變弱、新陳代謝變差，加上從前各種不良習慣累積起來的病根，很容易這時候爆發，不小心就被疾病纏身，這時候醫療險是最必備的保單，像是住院醫療險、實支實付等，都是需求機率很高的險種。

除此之外，也可以依照自身風險，多安排一些對抗特定疾病的健康險，像是防癌險、重大疾病險、重大傷病險、嚴重特定傷病險、三高險等，有些保單擁有一次給付保險金的特性，可以讓自己在面臨重大疾病的時候，有更多資金運用空間。

風險二、老了之後的照護風險

對於已屆知命之年的人們來說，再過不久就要踏入退休年齡，若是未來身體機能衰退，生活自理能力受到影響的話，長期照護所需要的開銷也不小，因此可以趁著體況尚可的時候，先將失能扶助險或是長照險安排起來，屆時就不用擔心照護開銷沒有著落。

另外，目前金管會已經盯上失扶險的銷售，未來保證給付、低保費的優點可能會縮水，有想要規劃的民眾可以趁早安排起來！

風險三、天外飛來橫禍

意外不分年齡、場合，比疾病還要難預測、控制，意外險的安排顯得不可或缺，不論何種年齡、是否身強體壯，意外險都是應該要做好的基本保障；保費是根據被保險人的工作危險性計算，與許多保單依據年齡與身體狀況調整保費的機制不同。

不過，還是有部分意外險的保費計算會與年齡與健康情形有關，像是意外骨折、或是高齡自動續保的意外險，在高齡的時候（通常是75歲之後）才會調整保費。

不同保險公司會有不同核保標準，到了中壯年時期才開始安排保險，比較需要擔心身體情況無法通過或是保費問題，但畢竟未來可能面臨的風險，會隨著年齡越增越大，及早建好防護網才能安心。

（文／李瑞瑾）

文章來源：好險網

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