儲蓄險解約虧到爆？網揭2種人非買不可

儲蓄險適合你嗎？有一位網友在PTT上發文表示，6年前買了一張儲蓄險，由於近期臨時急需一筆錢，打算提前解約，沒想到解約金還要付3.4萬元，讓他直呼，「完全錢放進去還要繳管理費的概念」，掀起正反兩面的討論，但有網友突破盲點，認為儲蓄險適合這2種人買

原PO以「儲蓄險到底是繳心酸的嗎」在PTT上發文指出，6年前被一位阿姨狂推儲蓄險，自己繳了一張最低額度，整個保單只差7,000元就可繳完，但近期需要用到錢，想用解約的方式處理，但算了一下違約金還得付3萬4,000元，讓原PO直呼，「真der是傻眼，完全錢放進去還要繳管理費的概念」！

原PO感嘆，如果當初把錢放在恕為帳戶，算上資金的流動性，絕對可以賺更多錢，甚至還有漂亮的業務姐姐說，最少繳完之後，還要多放7年才能「回本」，讓他崩潰表示，「這種東西到底是出現在世界上幹什麼的」，直接all in 0050是不是還比較簡單？

對此，很多網友都提到，「減額繳清也可以啊，幹嘛直接解約」、「保單可以抵押借款啦，一點點利息，比違約金少很多」，也有人提出疑問，「很多儲蓄險都是含息保本阿，解約金沒繳的多」、「6年了還有違約？」

不過，不少網友覺得儲蓄險不錯，「以前有10%左右的吧，買到爽到」、「我十一年前買放著不動現在賺不少」，但也有網友感嘆，「現在全世界利率大降，不要說以前那種6%的，前幾年單利2% 的利息都算高了」。

還有網友表示，「儲蓄險只適合保證不會用到這些錢的人買」、「儲蓄險這種商品，是給有閒錢多到不知道放哪裡的人買的」、「儲蓄險是讓月光族強迫儲蓄用的」，換句話說，儲蓄險適合2種人買，一種為月光族，養成定期繳費、強迫儲蓄的習慣，才不會一毛錢都存不下來，另一種則是手頭有閒錢的保守族，若想以時間慢慢換取報酬，可以用來滾利息。

（文／謝曉曦）

文章來源：好險網

延伸閱讀

近六成女性愛買儲蓄險 花64年才存夠退休金

儲蓄險回不去了！你的錢該放在哪裡？

7月保單大改款 買儲蓄險必知5大問題