被金管會盯上 大型壽險公司陸續停售失扶險

立馬響應金管會政策，大型壽險失能扶助險近期停售。金管會盯上壽險業失能扶助險，認為過度保證、高度競爭的給付內容，將危及壽險公司清償能力，要求依缺口增提準備金，國泰人壽已決定11月底前立即停售具5年保證給付的漾心叮護失能照護定期險，富邦人壽已發出通知12月底前停售其最高給付600倍的福氣久久失能扶助終身壽險，台灣人壽亦在年底前會停售180及200系列失扶險。

同時各壽險公司在年底前都會「嚴控」失扶險的核保，確定不接受次標準體（即非完全健康的保戶），不創造停售效應，以免賣得越多，將來金管會立刻要求增提準備金。

壽險公會亦已將失扶險增提準備金方案，交給金管會，由金管會「檢視」此方案是否妥適。

據了解，壽險公會建議已銷售的失扶險將採「帳載準備金」與「總保費準備金」比較法，檢視是否有準備金缺口，各公司再依此缺口提出增提方案，分年提存期間不得高於5年。

同時各壽險公司精算人員要檢視失扶險的平均罹病的死亡率是否大於100％、檢視當初保單設計的假設是否合理；檢視保單失能發生率、死亡率及脫退率，及保證給付、高齡罹病風險對公司清償能力的影響。

壽險公會建議增提準備金方案中，亦建議可反應是否有再保公司承接，即可降低增提需求。

目前如國泰人壽表示其之前並沒有銷售保證長期給付失能扶助金的保單，且都有再保公司承接，並不需要增提準備金，富邦人壽則表示要看保險局最後核准壽險公會的方案內容，但估算就算要增提準備金，因為銷售量並不大，影響亦不大。

雖然多家公司都表示其失扶險不用大量增提準備金，但為了避免被盯上，已紛紛通知業務員、保經代公司，要在11月底、今年底停售相關失能扶助險。

預計2021年初大多會剩下一年期失能扶助險，因為可以有保費調整機制，再者即是不會保證給付的定期失扶險。