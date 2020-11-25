搭退休風 基富通明年架保單平台

具公正可信度的保單比價網將出現。金管會規劃由基富通建構「退休平台」，除了可定期定額投資適合退休理財的基金外，2021年將開賣適合高齡社會的保單，初步設定是定期壽險、重大疾病險（甲型），各壽險公司都可上架保單，供民眾「比價」及投保，保險局要求保單附加費用率等不要超過壽險公司自家網投保單。

保險局25日已邀集壽險公會、保發中心與部分壽險公司開會，討論退休版上架保單事宜，決定先由國泰人壽、富邦人壽、南山人壽及台灣人壽四家公司在兩周內試算費率，讓保險局檢視「是否夠便宜」。

保險局長施瓊華向壽險業者表示，國人投保的保單總歸戶後，每人平均保額才130萬元，很多年輕人都沒有壽險保障，而簡單、保障型的商品，業務員或銀行通路可能沒有意願銷售，所以可以用基富通的網路退休平台來推動，可以用網路銷售定期壽險、簡單的醫療險、單純的年金險等，以提高國人的保障或退休準備。

由於要與業務員、銀行通路等區隔，保險局要求四大壽險公司試算5年期、20年期及70歲滿期的定期壽險，另外就是重大傷病險（甲型），也就是只承保冠狀動脈繞道手術、急性心肌梗塞、末期腎病變（即俗稱尿毒症，需洗腎者）、重大器官或造血幹細胞移植、腦中風後障礙、癌症、癱瘓，且要重症才有理賠。乙型是輕度亦有理賠，就不在這次上架範圍。

保險局要求保單簡單、理賠範圍一致，這樣保戶才能透過網路進行保單比價，但各壽險公司可額外提供免費的附加服務，以突出自身競爭優勢，由於網路投保不需給業務員或銷售人員佣金，所以附加費用率會相對便宜，保險局也盼各公司在基富通上架的保單，附加費用率不要高於在自家網路投保的保單。

壽險業者表示，由於基富通也沒有保經代執照，所以退休平台只是「比價」，保戶要投保最後還是會連回各家保險公司的網站；另外基富通不收佣金，但會要求保險公司協助相關公益、金融教育等，即平台上亦會有退休資訊、理財教育等內容。