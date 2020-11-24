勞保改革如何創造雙贏？

勞保財務危機擴大，勞工失去信心，政府應盡速朝正確方向進行改革，例如開拓新財源（如課徵新稅）每年撥補，並成立「年金儲備基金」確保未來勞保有缺口時，儲備基金有足夠準備金，能讓勞工放心！



而另一個重要的配套措施，就是增加勞工在勞退新制下的退休所得。若以國際間的成功經驗來看，學者長期推動的「勞退自選機制」，是最有效益的制度。



建議政府在保留現行政府的保證基金下，開放勞退自選平台，提供勞工多一個投資選擇。若勞工希望保留在政府的保證基金，仍能享有2年期定存保障，勞工權益完全不會受到影響。



目前在勞退新制下，高達92%勞工只有雇主提撥，以目前平均報酬率3.5%計算，退休後每月所得非常有限。但若勞工願意參與自提6%，且報酬率提升到5%，以月薪3萬5,000元試算，勞工在退休後單靠勞退新制，至少可月領2萬元的退休金。



要增加勞退自提與投資報酬率，就必須要有更完善的退休理財平台。而目前已有2個設計並且執行完善的案例，一個是從2013年就實施退休自主投資計畫的私校退撫儲金制度，截至今年第2季底為止，其保守型基金報酬率為6.16%，穩健型為11.87%，積極型則達14.23%之多。



另一個是金管會與基富通自2019年推動的「好享退——全民退休投資」專案，其中定期定額投入的報酬率，保守型基金為2%～2.5%，穩健型有5%～6%，積極型則是7%～9%，而另外3檔目標日期型基金績效更達9%～12%，值得政府借鏡。



其實國內多次的民調都顯示，有將近70%的民眾贊成政府應該開放自選平台，特別是年輕族群要求開放自選的聲音更大。雖然現行政策有所開放，例如200人以上企業可投保商業年金保險，金管會也鼓勵雇主為勞工成立員工福利信託，但前者商品設計因利率太低而受限、後者則缺乏像勞退制度的稅負誘因而未臻完善。



因此，開放勞退自選平台，不但可以增加勞工自提的意願，又可讓勞工善用優質退休商品做好退休規畫。而且在數位金融浪潮下，已有不少業者推出智能退休投資平台，可以透過人工智慧建構客製化投資組合，提升長期投資績效，也可提供自動再平衡機制，協助民眾低點進場，分散風險，對政府、勞工、業者來說，自選平台都是雙贏，政府真的應該盡快開放勞退自選機制！

(本文作者為中華民國退休基金協會理事長、台灣風險與保險學會理事長)

文章來源：Smart財經好讀 撰文：王儷玲