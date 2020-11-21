多繳、少領、晚退？7點破解勞保年改謠言！

台灣超高齡社會將於2025年到來，且從最近一次精算報告顯示，勞保基金將於2026年破產，警訊儼然讓勞保年金改革再度浮出檯面，「會不會影響到自身的權益呢？」成為許多勞工心中的疑問，勞保局對此整理最多人關心的7大問題，一次解決大家的困惑，由於目前年金改革尚未定案，所以別相信網路傳言。

1.勞保是不是快倒了？

勞保是政府開辦的，絕對會確保財務穩健，且挹注財源，並擔負最終給付責任，不會讓勞保倒，所以民眾請別擔心。

2.勞保年金為何要改革？

勞保老年年金是世代互助的保險制度，因台灣人口快速老化及少子化趨勢，未來繳納保費者越來越少、領取給付者越來越多，將造成勞保財務龐大壓力。

綜觀世界各國社會保險制度也普遍存在相同問題，因此政府推動年金改革，希望達到「健全年金財務，促進制度永續」、「確保老年生活，經濟安全無虞」的目標。

3.勞保年金是不是要大砍30%？

「沒有！」政府目前都還沒有啟動正式的年改方案討論，網路上的謠傳都是不實訊息，所以勞工朋友們千萬別相信謠言。

4.已領的年金會被追回嗎？

這題當然是不會，勞工以前領的年金，政府不可能再要回來，因此大家不需要擔心。

5.需要趕快去一次領比較划算嗎？

相信不少人心中困惑如果一次領完會不會比較划算，但事實上，年金是「穩穩領、領久久」，可以長期提供老年生活保障，勞工朋友應理性判斷，之前有勞工衝動趕領一次金，之後反悔想改領年金，卻已來不及。

6.老年年金只能領到83歲後就會停發，是真的嗎？

勞保老年年金是「活到老、領到老」，且無年齡上限，只有在請領人不符合給付條件或死亡時，勞保才會從事實發生的次月起停止發給，絕對沒有領到83歲就停發的規定。

7.勞保年金改革具體期程出來了嗎？

現階段尚無具體期程，由於勞保年金改革茲事體大，勞動部會以最謹慎的態度來完整評估、規劃，一旦有具體方案出來，也會向外界溝聽說明；總而言之，所以千萬別輕信不實傳言，造成自身權益受損，如有任何疑問，都可向勞保局詢問。

面對國家財務問題，外界普遍認為，勞保年金改革會從「多繳、少領、晚退」的方向研議，讓很多網友掀起蓋樓般的熱烈討論，有人不相信政府，覺得「這樣子的花錢方式，遲早會倒」、「老百姓還能說什麼，想變就變」，但也有網友直說，「放心！不會倒！調漲保費就可以了」，還是能安穩過老年生活。

（文章來源：好險網、文／紀佳妘）