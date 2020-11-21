買保險卻不理賠？用4招看懂條款 不再被揩油

台灣人買保險是全球密度第一高，但不少人發生事故時，才發現不能理賠，大多是因為沒看懂保單條款，到底該如何快速抓到理賠重點？事實上，民眾可以從4大面向下手，一次看懂什麼有賠、什麼不賠。

以人身保險來看，可分為壽險、傷害險、健康險、年金險等4大類，不同險種能夠滿足民眾各式各樣的需求，但重要的是，面對一大本密密麻麻的保單條款時，許多魔鬼藏在條款中，到底要注意哪些細節？

對此，金融評議中心建議，民眾買保單時，除了要看商品是否符合需求外，同時也要注意自身的財務能力，最重要的理賠可以從4大面向下手，簡單看懂什麼有賠、什麼不賠。

一為「可否理賠」，這時先看看發生的事故，是否符合保單條款的承保或保險範圍，並且不是除外責任或不保事項的項目，而且也有可以理賠的保險金給付項目；二為「理賠項目」，保單條款要有可以理賠的保險金給付項目。

三為「理賠金額」，初步可從條款內各保險金的給付項目及相關附表了解；四為「理賠上限」，要看不同商品的設計而定，可以看看保單條款，有關理賠金額上限或倍數或天數的約定。

由於民眾不常與保險接觸，容易衍生理賠糾紛，金管會也曾提過，保戶與保險公司雙方應遵守的權利義務是透過保險契約來約定，在保險事故發生後，理賠也應依雙方簽訂的契約內容為依歸，因此閱讀保險契約是保戶維護自身權益的第一步，也就是說，在投保前，詳實閱讀保單條款的約定，充分了解所買的保險商品，才能買得安心又放心。

（文章來源：好險網、文／紀佳妘）