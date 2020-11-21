不想債留子女？一文看懂買保險5大評估招式

保險是人們作為風險保障的重要工具，但怎麼買、如何配，卻可能是保戶在買了保單之後都還存在的問題。《DailyView網路溫度計》分析近兩年有關買保險疑惑的網路聲量，統整了民眾最常見的5大問題，包含保費及保額評估、產品選擇、課稅等，都是保戶時常有的疑惑。

困惑一、投資型保單投保前應該要如何評估？

有關投資型保單的網路聲量整整比第二名高上二倍，可見大眾對於投資型保單存在非常大的興趣。但投資型保單推陳出新，除了連結標的百百種之外，還衍生出了附保證、類全委…等不同的產品設計，保戶往往因為不夠了解而心生畏懼，投保前會有所猶豫。

想要購買投資型保單，首先還是要了解自己的風險屬性、考量自己適合哪一種操作方式的產品；也要想想用途是作為資產累積還是退休準備；在產品選擇上面，也要納入行政費用、利率差異等項目比較考量。業務也是協助保戶釐清困惑、統整需求的最大幫手！

困惑二、保障額度與自身需要該如何權衡？

想要估計自己該買到多少保額，首先就要算好自己的家庭責任、負債、準備金等開銷，像是壽險保額就需要加計至少到子女成年之後的生活開支，以及房貸、車貸等負債，才能避免債留子女。

另外，現在的醫療開支也不小，罹癌一次可能就得花上好幾百萬治療，因此除了日常的準備金之外，醫療險的規劃也很重要，更可以按照自身的疾病風險，加上防癌險、重大疾病險，或是轉嫁照護需求的長照、失能險等保單，以獲得更完整保障。

困惑三、零件式保單真的適合我嗎？

「零件式保單」標榜保戶可以自由搭配，又能以低保費，買到高保障，吸引不少預算有限的年輕族群投保，在前幾年也成功帶動一股保單「自組」風潮。但這種零件式保單其實還是有一定的組合限制，而且主約多為10年定期險、更換主約也有限制，其實不一定真的彈性很足夠。

如果是保險新手或是為新生兒規劃的父母來說，也可以考慮「罐頭保單」，因為是剛剛好配成一套的基本組合，就不需要自己再東找西補，可以先作為最基本的保障，未來再隨著年齡、責任不同去做補強或更換。

困惑四、身故保險金要申報遺產稅嗎？

保單申報扣除遺產稅，只有以被繼承人為被保險人，約定在其死亡時，給付給指定受益人的人壽保險金額才能計入免稅額。其他類型的保單在被繼承人過世時，都需要列報遺產稅。

如果不清楚被繼承人生前購買的保險是否要併入遺產申報，可於申報前向國稅局詢問，服務人員會輔導民眾正確申報，或先行將保單揭露於遺產稅申報書，由稽徵機關衡酌個案具體情況綜合判斷。

困惑五、保費應該占年收入多少趴才合理？

這部分倒是因人而異，一般多會說保費不超過月收入的10%，並安排月收入10倍的保障額度，但這只是做為一般人的參考，每個人都還是需要依照自身的經濟負擔以及保障需求調整保費與保額，與專業的業務員談談需求，更能獲得妥適的安排。

保戶如果同樣也有這些疑惑，最好的方式就是找到專業的業務們聊一聊，省時、省力，又能獲得最好的建議！

（文章來源：好險網、文／李瑞瑾）