業者坦言失扶險藏三大風險 恐超出預期

金管會出手整頓失能扶助險，造成壽險市場「大地震」。壽險業者19日坦言，過去銷售及現售的失扶險有三大風險，可能超出當初保單設計時預估的風險，一即是保證給付風險，二是高齡理賠風險，三是疾病致殘風險，且這三大風險也不只失扶險有，也有壽險、醫療險保單等都有從寬認定且保證給付的「殘廢扶助金」，都會有類似問題。

壽險公會正緊鑼密鼓討論失扶險增提準備金機制，這幾天保戶及業務員關心的電話幾乎打爆各公司，22家壽險公司中，有五家沒有推出相關失扶險的公司也受牽連，如南山人壽即強調其公司只有傳統定義的長照險，過去幾年一直堅持沒有推出失扶險，另外如中華郵政壽險、法國巴黎人壽、合庫人壽及安達人壽亦無相關險種。

國泰人壽亦強調，其從未推出「保證給付」的失能扶助險，只有銷售過保證給付失能扶助金的意外險，但這險種就不包含因疾病造成失能的部分，所以風險並未超出預期，且其保單都有再保公司承接，且其失扶險保戶平均年齡30多歲，尚未見高齡理賠風險飆高問題，亦沒有保障準備金缺口問題。

壽險業者表示，金管會關心的失扶險風險，其實有三大塊，一是有業者推出一旦確認失能（即1到6級殘障或更大範圍），就開始給付定期失能扶助金，保證給付10~16年之久，等於有些被保險人都已身故，還能領到失能扶助金，理賠超出預期。

二是高齡理賠風險，即隨著高齡化社會來臨，許多疾病可能是必然發生，如失智、高齡失能等，會造成失扶險理賠率飆高；三是疾病致殘風險，即很多疾病衍生出臟器切除、截肢，或失明、失聰、味覺喪失等問題，都可能符合理賠條件。

市場上更有人開班授課，教導如何申請失扶險理賠，都造成壽險公司失扶險損失率攀高，超出保單當初設計時的預期損失率。

業者表示，若是真正意外失能，如車禍造成癱瘓或重度殘廢，存活期間大多都不到10年，反而比保單設計預期要低，但上述三大風險分的確是超出當初預期，所以未來可能失扶險都會無法保證給付，改採最高給付，否則就要收足保費，才不會有增提準備金的問題。

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