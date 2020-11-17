台壽祖孫三代健走 線上活動起步

已連續舉辦八年的中信金控公司台灣人壽祖孫三代家庭健走活動，每年吸引近萬人參與。2020年適逢第九屆，雖然遇到疫情衝擊，推廣國人健康理念仍不中斷，今年推出線上活動，搭配系列性跨世代互動主題，讓受疫情影響而減少外出、相聚的長輩，仍可透過網路與家人互動，持續透過家庭支持力量，帶動長輩維持健康的動力。只要網友參加，就有機會抽中五星級飯店全家住宿券及價值超過7千元的家庭聚餐餐券，還有現正最夯的iPhone12等各項好禮。

往年健走活動現場，會規畫爺爺奶奶透過體感電玩機台，跨代體驗數位科技帶來的健康運動，2020年祖孫三代活動雖然無法以實體呈現，但仍於網路上規劃系列有趣的跨代互動任務。在各項任務中，將邀請網友分享難忘的、崩潰的或有趣的家族旅遊經驗，同時也請專家解析，帶長輩出門旅遊行程安排的注意事項、藥物備品等小秘訣，雖然今年無法出國旅遊，但這些小撇步可讓民眾帶長輩出遊更闔家歡樂。

另外台壽也歡迎網友上網PK適合長輩的美食料理，同時提供經典懷舊菜餚、季節養生料理或適合長輩健康的甜品等料理影片，讓網友一起來手作，用美味促進家庭關係。最後，還將網友提供的大家族故事拍攝成影片，傳達出每個不同的家族情感，串接成員間的互動交流，再次凝聚大家族支持力量。同時也邀請民眾，相約2021年一起健走。

推動高齡健康是台灣人壽在ESG的社會投入中最重要的主軸之一，透過每一年的祖孫三代系列活動，喚起國人對家庭高齡者的健康管理意識，同時，也將健康促進的理念及行動，擴及員工、客戶及一般大眾，傳達每一個人都應該以保險重視風險分擔的核心精神，提前為自己及家人的健康預做準備，期達聯合國永續發展17項目標（SDGs）中的健康與福祉目標。