荷包淌血！健保將多千元保費 國保多逾6百元

萬物齊漲！明年除了勞保保費的負擔變重之外，連健保、國民年金保險（國保）的保險費率也都要調整。健保費率的漲幅最高可能來到18.34%，一名月薪4萬元的普通上班族，一年就要多繳超過1千元的健保費；國保費率從9%調高為9.5%，每人每月的國保保費將增加55元，一年也要多660元。

先前多次傳出要調整的健保費將在11月20日開會討論費率，據衛福部先前提出的方案顯示，原先的健保費率是4.69%，最高有可能上漲至5.55%，漲幅高達18.34%，若以一般上班族月投保金額約4萬元計算，每個月會增加98元健保費，一年就要多繳1,176元。

除此之外，國民年金保險費率也將要從9%調整為9.5%。衛福部指出，國保開辦至今已完成第6次精算作業，依據109年9月完成的國保財務精算結果，國保成本費率為20.24%，精算評價日(108年10月1日)的基金餘額3,653億元，只夠支付未來給付至119年，也就是只夠支應11年。

國民年金法第10條規定，保險費率於該法施行第1年為6.5%；於第3年調高0.5%，以後每2年調高0.5%至上限12%，但保險基金餘額足以支付未來20年保險給付時，不予調高。依照精算結果顯示，目前基金餘額與支付未來20年給付的金額（9,262億元）相去甚遠，因此依照國民年金法規定，保險費率應調高0.5%，由原來的9%調整為9.5%。

衛福部表示，國保費率調整後，國保基金每年保險費收入增加約16.9億元，所增加的收入將全數用於全體被保險人未來的保險給付。費率調整後，國保每人每月的全額保險費將增加92元，以被保險人自付60%、政府負擔40%的比例來計算，每一位國保被保險人需要多繳55元國保保費，預估將影響270萬名一般身分投保者。

另外，政府針對身心障礙者、經濟弱勢者更提高補助保險費至55％、70％或100％。因此，中低收入戶、中度及輕度身心障礙者、所得未達一定標準者（自付30%-60%）每人每月自付保險費將增加27元至55元，政府補助保險費（補助40%-70%）則每人每月增加補助37元至65元；低收入戶及重度以上身心障礙者則每人每月增加補助92元。

勞保費也在明年要調漲，普通事故保險費率明年起調高至11.5%（有含就業保險費率1%），配合明年基本薪資調升，勞工、雇主的勞保負擔同步增加。，以一位領取基本工資2萬4,000元的勞工來計算，明年勞保費率提高至11.5%（含就保），每一位勞工的單月勞保費用會增加28元、雇主負擔會增加99元，政府負擔則是增加14元。

（文章來源：好險網、文／李瑞瑾）

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