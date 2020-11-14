不敢打流感疫苗？嘸驚！5種保單可提供保障

台中市一名51歲男性在診所施打了流感疫苗，卻在施打後10日出現手腳發麻、四肢無力、自律神經失調、呼吸急促困難等現象，經過就醫檢查，醫師判定為罹患急性多發性神經炎，並且有生命危險，院方隨後將這名患者送入加護病房插管治療。患者的女兒指出，爸爸平時沒有慢性疾病，也沒有遺傳病史，「不能接受健康的人打了疫苗變這樣」。

據悉，這位患者今年是第一次接種流感疫苗，施打疫苗之後還去爬了合歡山，但到施打後10日發現身體狀況出現異常，一開始以為只是感冒，但隔一天後病情急轉直下去掛急診，到醫院做了核磁共振檢查與脊椎穿刺，並因為呼吸困難做了插管治療。最後確診為急性多發性神經炎（GBS格林巴利症候群），院方目前是為患者置換血漿，並注射自費的高劑量人類免疫蛋白維持患者生命。

據聯合報報導，台中市衛生局長曾梓展指出，這名男子的病情是否與施打疫苗有關，目前很難判斷，要看打同一批號疫苗的人是否出現相同的不良反應才能比較確定，但如果其他人都沒有不良反應，也無法完全排除是疫苗引發疾病的可能。疾管署副署長莊仁祥也指出，大部分研究都說沒相關，但少部分研究認為有非常微小的關係，或可能是由其他感染造成。

打疫苗是為了預防疾病，但如果很不幸地，在打疫苗之後出現不良副作用時，有四款保險可以提供相關的保障。

住院醫療險

如果施打疫苗出現不良反應，常見的症狀是會出現局部紅腫熱痛、發燒及頭暈…等。若民眾因此而住院進行治療，並且產生健保不給付的自費項目，則以「住院治療」為前提的住院醫療險，甚至是意外傷害醫療險，都可以獲得相關的保險理賠。

壽險及意外險

儘管發生機率非常非常低，但若是副作用嚴重，甚至造成當事人身故或失能時，可以請領到壽險理賠；另在意外險的部分，只要能夠證明被保險人不是因為其他疾病，而是單純因為施打到有問題的疫苗導致身故或失能的話，也可以獲得保險理賠金。

失能及長照險

如果當事人因為施打疫苗造成各級失能（殘廢）狀態，或是失能狀態達到中、重度，都可以依實際的失能狀況，向保險公司申請失能保險金，或是長期照護保險金。

公費疫苗在10月5日開始開放民眾施打，據疾管署統計，國內因施打流感疫苗產生不良反應者共51例，其中施打賽諾菲有12例，12例中有1例是嚴重不良反應，而這名51歲男性也是施打賽諾菲疫苗（未列12例統計當中）。但莊人祥指出，「和去年及前年資料比較，今年仍無異常訊號發生」。

（文章來源：好險網、文／李瑞瑾）

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