勞保給付怎麼領有訣竅！看懂9大問題領更多

勞工保險提供多項給付與津貼，但不少人對於傷病、失能、死亡給付的請領一知半解，快來看看勞保局如何回應9大熱門問題，一次搞懂申請給付的條件、資格等事項，別讓自己的權益睡著了。

1、生病了，勞保可以給付嗎？

民眾不幸遭遇普通事故或普通疾病住院診療，不能工作，導致無法拿到原有薪資，從住院第4天起就可請領普通傷病給付，但勞保局提醒，門診或在家療養期間皆不在給付範圍之內。

2、工作受傷，勞保有哪些給付？

勞工如因工作受傷，可請領2項給付，其一是「職災醫療給付」，工作受傷以「勞保」身分就醫可保障，包括免繳交健保規定的部分負擔醫療費用、住院30天內膳食費用減半。

另一則是「職災傷病給付」，只要是因為工作受傷而住院、看門診，在全天無法工作期間，拿不到原有薪資，不能工作的第4天起可請領，直到恢復工作為止。

3、上下班途中發生事故算職災嗎？

依照「勞工保險被保險人因執行職務而致傷病審查準則」第18條規定，上、下班或因公差等交通往返途中，如從事「非日常生活所必需的私人行為」，也就是說個人從事無關日常生活所必需的中斷或脫離應經途中發生事故，則非屬職業傷害，像是下班後先去KTV，再於回家途中發生事故。

不過，若是處理日常生活必需的私人行為，如接送子女上下課、上下班途中順路買早餐等，也在勞保局通融範圍之內，屬於通勤傷害的部分。整體來看，符合下列4種情況就算職災，即可申請「職災醫療給付」或「職災傷病給付」包括「直接到公司/回家，沒有繞道到其他地方」、「非私人行為」、「有駕駛車種的駕照」、「無違反交通規則」。

4、受傷或生病導致失能，勞保有保障？

民眾可以申請失能，若為失能後終身無工作能力，可選擇勞保失能年金（按月領至恢復工作或過世為止），或是勞保失能一次金（98年1月1日前有勞保年資者可選擇），記得要在確診5年內提出申請；假如是失能後仍有工作能力，則可請領勞保失能一次金。

5、退勞保後1年內，因同一傷病導致無法工作或失能，還可以領給付嗎？

加保期間發生的傷病，在退勞保後1年內因同一傷病導致無法工作或失能，仍享有請領傷病給付、失能給付（未領取老年給付前）的權利，可自行檢送申請書件及相關資料於請求權時效內送勞保局辦理。

6、勞保被保險人家屬過世有喪葬補助嗎？

在勞保加保期間，被保險人的父母、配偶或子女死亡可請領喪葬津貼，並按照被保險人前6個月平均月投保薪資計算，其中父母或配偶死亡發給3個月，子女死亡則發給2.5個月（滿12歲）或1.5個月（未滿12歲），所以可申請勞保家屬死亡給付。

7、勞保被保險人若不幸往生，遺屬可申請哪種給付？

在保險有效期間過世，可申請「喪葬津貼」+「一次領遺屬津貼或按月領遺屬年金」，其中喪葬補助是由殯葬費的人申請，有遺屬者發給5個月；無遺屬者發給10個月，至於遺屬津貼，在98年前有勞保年資者，按年資一次發給，而遺屬年金給付的條件則是參加勞保期間死亡、已退保且在領取失能或老年年金給付期間死亡，及保險年資滿15年，已符合老年給付請領資格，但未領取就死亡。

8、職業工會投保勞保，也可請領傷病、失能及死亡給付？

只要有投保「勞工保險」，符合勞保各項給付請領資格，當然可以提出申請。

9、過世者的勞退金可由家屬請領嗎？

家屬可請領過世勞工的勞工退休金，依照配偶及子女、父母、祖父母、孫子女、兄弟姊妹的順位遺屬領回，但生前預立遺指定請領人，則由遺囑指定的請領人領回。

（文章來源：好險網、文／紀佳妘）

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