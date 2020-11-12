小確幸！台外幣保單保費可望凍漲

2021年保費可望凍漲！保險局12日正式發布2021年台幣、外幣保單新契約責任準備金利率，保險局指出，為確保我國壽險業者穩健經營，並使新契約之準備金負債能適時反映市場利率，金管會已完成研議，基於四大理由，責任準備金利率不動，2021年間會再視情況評估檢討。

保險局分析，基於四大原因，包括一、各幣別公債利率水準趨勢與2020年上半年差距不大；二、綜合考量費率穩定性；三、消費者權益、四、業者作業成本，2021年度起適用的各幣別新契約責任準備金利率，決定維持2020年下半年各幣別責任準備金利率。

金管會保險局每年11月、12月間，都會公布各幣別保單的責任準備金率，作為下一年度新開賣傳統型保單的保費計價基礎，一般責準率由保發中心參考各幣別10年期公債殖利率設算，一年一修訂並於元月1日上路。

責任準備金利率若調降，保險公司必須增提準備金，就會拉高新保單成本、保費就會調漲，或者保險公司會降低保單預定利率來因應。2020年受新冠肺炎疫情影響，美國、台灣央行接連降息，因此已配合國際經濟局勢，在元月1日照2019年11月公布的調整過一次、7月又再度調降一次責準率。

金管會提醒壽險業者，應確實衡酌外在市場利率選擇合適之資產予以配置，並確實執行資產負債管理，多銷售保障型保險商品提高國人保險保障，穩健公司各項業務之經營。

2020年7月1日當時調降責準利率，包括新台幣保單降1碼（0.25百分點）、美元保單降2碼（0.5百分點），調降後，繳費六年以上新台幣長年期保單責準利率降到1.5％，美元長年期保單則是降到1.75％。

壽險業者分析，終身型的商品對利率敏感度較高，因此影響幅度也較大，如終身型壽險、終身型健康險，不過對於一年期的保險商品，幾乎沒有影響。

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