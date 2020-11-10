通勤族注意！一天只要1元 可獲全方位保障

在台灣，每天通勤上下班、搭乘大眾運輸工具出遊，是再普遍不過的常態，然而，通勤族有為自己每天面對的風險備足保障嗎？根據台北市政府公布的統計資料顯示1，台北市聯營公車肇事件數有逐年增加的趨勢，光是2020年1至8月間，聯營公車肇事件數達501件，造成352人受傷、5人死亡，雖公車有投保強制汽車責任險，但對乘客來說仍有一定的風險不能輕忽。

因此，康健人壽特別攜手遠傳電信洞悉通勤族的需求，為通勤族群量身打造網路獨家、負擔少且具多重保障的「康健人壽e元好康網路投保傷害保險」方案，年繳保費只要365元，等於一天只要花1元，就可輕鬆獲得最高意外保障300萬元。

有鑑於民眾搭乘大眾運輸交通工具的保障不足，「康健人壽e元好康網路投保傷害保險」將通勤族所需之意外身故、意外失能、傷害保險通通涵蓋在一張保單內，輕鬆補足保障缺口。

民眾只要年齡區間在20歲至55歲，職業等級為第一類和第二類都可投保，且成功投保之保戶不分年齡、性別或職業，一天都只要1元，單一費率簡單易懂，保單更提供陸上大眾交通工具意外身故額外10倍保障，最高意外保障可達300萬元。

此外，想要加強保障還可選擇升級方案，一天再加兩元即可擁有完整傷害醫療實支實付保障。康健人壽總經理暨執行長邵駿崴（Tim Shields）表示，康健人壽長期致力於瞭解並提供滿足消費者的保障，透過與遠傳電信的跨產業合作，可為消費者帶來更加全方位的服務。

相信康健人壽在台深耕30年所累積的消費者洞察和在地經驗，結合遠傳電信的創新服務，可以協助通勤族面對生活中可能遭遇的風險，讓通勤族擁有更健康、更幸福及更安心的未來。

邵駿崴進一步表示，希望對客戶而言，康健人壽不只是保險公司，而是在生活各方面都可以提供協助與全方位保障解方的最佳夥伴。康健人壽了解通勤族普遍在購買保險時有預算考量，因此，擁有低保費、高保障、購買方便等特色的「康健人壽e元好康網路投保傷害保險」便是康健人壽專為通勤族打造的保障方案，讓辛苦打拼的通勤族透過網路投保即可輕鬆獲得保障。

遠傳企業暨國際事業群執行副總經理曾詩淵則表示，遠傳擁有專業的資料科學家團隊，從心出發了解用戶需求，持續與策略夥伴共同推出適切符合民眾需求的服務，以科技提升民眾的生活品質。很高興能與康健人壽攜手，針對通勤族提供客製化服務，將優質的保障商品推薦給適合的對象，未來也期盼雙方持續攜手探索創新模式。