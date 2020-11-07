苦到爆！明年基本工資調漲 勞保負擔反更重

基本工資8月拍板雙漲，勞動部同步修正「勞工保險投保薪資分級表」、「勞工退休金月提繳分級表」，將牽動勞保、勞退提撥一起漲。儘管如此，國人退休金缺口仍面臨不足的窘境，因此靠政府不如靠自己，提前備好養老金，才能避免淪為下流老人。

勞動部8月18日召開基本工資審議委員會，歷經4個小時半的時間，拍板定案基本工資，月薪從現行的2萬3,800元調高至2萬4,000元，調幅0.84%，時薪則從158元調至160元，調幅0.13%，創下史上最低調幅。

勞保局表示，這次配合基本工資調整，「勞工保險投保薪資分級表」也同步修正，將刪除原分級表第1級2萬3,800元，原來第2級2萬4,000元遞移為第1級，其餘投保薪資金額均未修正並依序遞移，修正後分級表為15級。

基本工資調漲，牽動「勞工保險投保薪資分級表」一併調整，意味著勞保費用也增加，目前勞保每月保費負擔比例為7：2：1（雇主：勞工：政府），以明年領基本工資2萬4,000元、加上明年勞保費率提高至11.5%（含就保）計算，勞工每月勞保費用會增加28元。

至於職業訓練機構受訓者、部分工時勞工及庇護性就業身心障礙被保險人的薪資報酬未達基本工資者，勞保局指出，月投保薪資等級、金額及月投保薪資下限均維持原規定未變動，月薪資總額超過2萬3,100元者，依分級表第1級2萬4,000元申報。

此外，「勞工退休金月提繳分級表」也將同步調整，雇主每月應負擔提繳的退休金不能低於勞工薪資的6%，在基本工資調漲至2萬4,000元後，雇主於新制勞退月提撥6%也跟著增加，將多負擔12元，換言之，勞工退休金可望跟著微幅增加。

不過，隨著勞保財務問題擴大，最快2026年勞保基金就有破產危機，加上疫情反覆、市場震盪，拖累勞動基金前9月收益率僅0.05%，都與千萬名勞工的退休金息息相關，且以勞保、勞退發給情形來看，退休金單靠政府恐怕不太足夠，不如靠自己來規劃比較實在，可以透過兼顧累積資產、保障特性的保險商品，如年金險、利變終身壽險等來準備養老金，預先規劃好想要的退休生活。

（文章來源：好險網、文／紀佳妘）

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