父母幫子女買保險 忽視這4個字恐鬧糾紛

周媽媽膝下無子，只有一位寶貝女兒，她的女兒最近剛剛出嫁，結婚後與先生住在一起。周媽媽最近有一筆銀行定存剛好到期，就想幫女兒買一張六年期儲蓄險，於是就打電話約一位擔任保險業務員的多年好友見面，業務員了解周媽媽的規畫後，就表示因為女兒已經出嫁，可能會被認定周媽媽與女兒之間已經沒有保險利益，周媽媽感到很奇怪，因為在女兒結婚前，她曾經幫女兒買過很多張人壽保單，都沒有聽到有保險利益的問題。

根據保險法規定，要保人對於符合「本人或其家屬」、「生活費或教育費所仰給之人」、「債務人」、「為本人管理財產或利益之人」這四種條件的人的生命或身體，有保險利益，要保人或被保險人對於保險標的物沒有保險利益，保險契約失其效力。

保險法規定的人身保險保險利益所指的「家屬」，是指民法中「以永久共同生活為目的而同居一家之人」；所謂「生活費或教育費所仰給之人」，是指現實負有扶養義務的人，及其他實際供給生活費或教育費的人。已出嫁獨立生活的女兒，並非法規中認定的「家屬」或「生活費或教育費所仰給之人」，也與「債務人」、「為本人管理財產或利益之人」兩條件不符。

雖民法第1114條第1款規定，直系血親相互間互負扶養義務，但民法所定法定扶養義務，與保險利益本質上並不相同。保險利益旨在確保險標的的安全，減少道德危險發生，故除法律有明文規定外，不能以有法定扶養義務，就認定有保險利益。因此，周媽媽對已出嫁獨立生活的女兒，確實沒有保險利益存在。

保險利益的規定對於保險契約的效力影響很大，因此，在從事保單行銷的過程中，如果能替客戶多注意到保險利益的問題，除了能加強業務員的專業形象外，更能避免日後不必要的糾紛。

（文章來源：好險網、文／李瑞瑾）

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