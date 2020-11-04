胃癌患者福音！癌細胞轉移標記找到了

清華大學研究團隊透過大數據分析，找到2個造成胃癌惡化及轉移的關鍵生物標記，並採用目前市上已有的藥物來進行標靶治療，發現可有效消滅腫瘤細胞並抑制轉移；透過關鍵生物標記，未來可望將適用標靶藥物的胃癌患者從不到二成提升至四成。

清華大學分子與細胞生物研究所特聘教授王雯靜表示，胃癌患者通常在確診時就已發現癌細胞轉移，手術切除成效有限，因此迫切需要開發新的精準與標靶療法。此外，目前可以用來治療胃癌的標靶藥物只有1種，只能適用不到二成病患，透過關鍵生物標記，可望將未來適用標靶藥物的胃癌患者提升至四成。

清大研究團隊蒐集了300多個胃癌病例，利用大數據從3萬多種可能性中找到了癌症惡化的生物機制。關鍵就在兩種酵素PHF8及PKCα。研究團隊發現，胃癌組織中的PHF8特別多，並促使另一種酵素PKCα激增，造成了抑癌蛋白PTEN失去效用。

王雯靜表示，目前已有一種美國食藥局3年前核准應用於治癌血癌的藥物Midostaurin可以抑制PKCα，團隊將這種藥物打在罹患胃癌的斑馬魚及小鼠身上進行標靶治療，證實可讓癌細胞縮小且不再轉移。

胃癌早期發現並不容易，雖然會出現上腹部疼痛、脹氣、食慾差、黑便等症狀，但與消化性潰瘍、慢性胃炎等較輕微的胃部疾病相似，因此難以第一時間察覺。但如果癌細胞擴散或侵襲胃壁內層，就會出現腹水、吞嚥困難或持續嘔吐等較嚴重症狀，此時多已屆胃癌晚期。

治療胃癌的主要方式為手術切除，第1至3期胃癌患者以傳統外科手術、內視鏡或微創手術治療切除腫瘤為主，有助減少胃癌擴散或復發；但到第4期的晚期患者，因癌細胞已轉移擴散，通常難以用手術完全切除癌細胞，就會以藥物治療為主。除了手術或藥物之外，也會依照病情輔以化療或是放射線治療。

雖然研究團隊已經找到了可信的生物標記，替胃癌患者找到了一線生機，但標靶治療的費用也是相當可觀，加上其他輔助的治療方式，一年花上百萬元都有可能，如果能夠透過保單轉嫁風險，才不會被沉重的開銷壓垮。

胃癌是10大癌症死因中的第8名，不得不嚴防，雖然許多人會畏懼胃照鏡檢查，但胃鏡檢查是發現早期胃癌的最好方法，如有相關症狀發生，最好還是要透過檢查確認胃部狀況才能及早發現、及早治療。

（文章來源 好險網；文／李瑞瑾）