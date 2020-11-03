勞保未滿15年想領老年年金？這方式符資格

請領勞保老年年金要符合勞保年資滿15年，並達到法定退休年齡2項條件，但如果勞保年資未滿15年，還是有機會能夠申請老年年金！只要勞保與國保年資加起來超過15年，並年滿65歲，就可以同時請領勞保跟國保老年年金。

依勞工保險條例規定，勞保年資未滿15年，但合併計算國保年資滿15年的人，在年滿65歲時，可依各保險年資分別計算給付金額後，合併發給被保險人。

一位現年62歲的民眾，勞保年資只有6年，國保年資有8年，如果想要領取勞保的老年年金，可以在他年滿65歲時與國民年金一起請領。因為到了65歲時，他的勞保年資6年、但國保年資有11年，2種年資合併計算已經超過15年，

在勞保老年年金領取金額部分，有2個計算公式，擇優發給。

第1式：(勞保加保期間最高60個月的平均月投保薪資×年資× 0.775%)+ 3,000元

即(30,000元 × 6 × 0.775%)+ 3,000元 = 4,395元

第2式：(勞保加保期間最高60個月的平均月投保薪資×年資× 1.55%)

即30,000元 × 6年 × 1.55% = 2,790元

在國民年金部分，因為已經領了勞保老年年金，所以只能用「月投保金額×國保年資×1.3%」這式計算請領金額。

即18,282元 × 11 × 1.3% =2,614元

合併勞保及國保給付金額，這位民眾每月可領取的金額為：

4,395 + 2,614 = 7,009元

（文章來源/好險網；文/李瑞瑾）