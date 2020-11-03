付一輩子勞保費也沒用 3種人領不到老年給付

勞工保險是「在職保險」，沒有工作的人不能加保，因此要留意這3種類型的勞工，包括受僱海外企業、入監服刑、掛名投保等，若被勞保局抓到不符合規定時，勞保資格一下就會被取消，多繳的保費也不能退還，即使付了大半輩子的勞保費，也領不到老年給付。

受僱海外企業

勞保是在職保險，且有施行區域的限制，必須在台灣、澎湖、金門及馬祖地區實際從事工作，才能由公司投保，而職業工會也有組織區域的限制，對於無一定雇主或自營作業身分的勞工，可按照工作所在地的相關職業工會或漁會申報加保。

勞保局表示，長期在國外或大陸居住工作的勞工，除了經公司派遣出國工作而由原投保的公司繼續加保之外，因為從業地區並不是勞保條例施行區域範圍，所以不能夠由職業工會、漁會繼續加保。

入監服刑

勞保局指出，因有案在身遭到停職的人，或是被羈押，只要未經法院判決確定的人，仍可以繼續參加勞工保險。不過，如果法院已判決確定，入監服刑的人，則不能再繼續加保。

掛名投保

現今社會出現「假勞工」，不少人為了延續勞保年資，特別到職業工會、漁會加保，只為了退休後能領到勞保年金。不過，勞保局強調，勞保屬於在職保險，也就是有從事工作的事實，才能投保，所以沒有工作的人不能掛名投保，避免日後被查出後取消勞保資格，不僅年資無法併計，已繳的保險費也不會退還，如果已經請領了勞保相關給付，也會依法追還。

舉例而言，王先生上班已有20年的時間，其中有16年有工作事實，不過後續被勞保局抓到有4年是掛名投保，那等於這4年的勞保資格會被取消，且已繳交的保險費也不能要求退還。

（紀佳妘）

文章來源：好險網

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