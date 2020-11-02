台壽友善身障 打造投保平台

根據統計，全台118萬名身心障礙族群的人身保險有效契約僅約22萬件，平均每人不到0.2張，相較於國人每人擁有2.5張保單，投保比重仍低。

中信金控子公司台灣人壽長期關注並友善身心障礙者，自2014年起陸續推出多張微型傷害團體保險商品，並於2018年9月領先業界推出首張專門針對中、輕度身心障礙者設計的終身醫療險保單「有愛無礙住院醫療終身健康保險」，為身心障礙者建構完善的醫療保障。

台灣人壽於2014年即與台灣彩券公司合作，為其全台電腦型公益彩券經銷商（資格為身心障礙者、低收入戶單親、原住民）量身打造專案商品。

現行提供主約「新彩富養老保險」及附約「新彩意傷害保險附約」，主約「新彩富」不僅提供身故保障，並且還有滿期金給付，兼具財務規劃功能；為提供更完整的保障，附約「新彩意」更提供意外身故與重大燒燙傷雙重保障，且不分性別、20～90歲均可納保，也不分身心障礙類別及程度，免體檢即可投保，充分體現公平待客原則。

2015年起，更攜手公益彩券經銷商團體，合作推動微型保險，連續六年以捐贈保險費方式使身心障礙者、原住民或低收入單親家庭等弱勢對象透過投保「台灣人壽團體微型傷害保險」，可擁有基本壽險保障，截至2020年，累積至目前為止已超過12.4萬人次納保。

台灣人壽針對特定中、輕度身心障礙者設計的終身醫療險保單「有愛無礙住院醫療終身健康保險」，具有五大特色，一、只要持有身心障礙證明或手冊，免體檢即可投保；二、不必與其他醫療日額合併累算；三、具有壽險與醫療雙重終身保障；四、醫療保障涵蓋住院與手術；五、住院日額保險金、特別病房保險金、住院前後門診醫療保險金、住院手術醫療保險金，以及門診手術醫療保險金等五項給付，總額最高可達投保單位日額2千倍。