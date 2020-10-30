產險推資安險 大企業不愛

產險業積極推資安險，但實際銷售情況差強人意。據保發中心統計，2019年投保「資料保護險」件數是430件，今年前八月份投保件數則有350件，其中銷售最佳的資安險仍是屬於保費在萬元以下的保單，一般大型企業投保資安險的投保率相當低。

產險公會先前即有設計資安防護險，如富邦產、國泰產、旺旺友聯產險、泰安產、華南產、兆豐保、臺產、和泰產、新安東京海上產、明台產、南山產、美國國際以及安達產等均有銷售，產險業者指出，近幾年配合政策積極推廣資安險，但效果似乎不如預期。

產險業者表示，資料外洩前五大原因分別是駭客入侵占比約56％，其他原因還有網路意外（病毒）、人為疏失、內部竊賊以及委外責任等等，雖然資安風險無所不在，資安率投保率卻不高。資安險投保率低的原因包括：一、投保過程繁瑣，保費成本高。二、保險內容非適合一般中小企業。三、主管機關雖有鼓勵投保，但尚未強制要求，因此市場大多觀望。

據保發中心資料顯示，資安險銷售量主要來自明台產險，其資安險主要針對中小企業開發資安專案。明台產險表示，專案提供資料外洩防範服務及資料外洩應變服務，讓保戶能掌握最佳實務並取用資料外洩防範範例，萬一真的遇上資料外洩事件也能有專屬資安顧問即時協助。

另外，不論是駭客入侵、電腦病毒、員工疏失、電腦遭竊所致的個資外洩事件，包含個資賠償責任、電腦鑑識費用、律師諮詢費用、通知費用等項目均在理賠範圍之內，依保額不等，保險費平均僅需數千元，所以受到中小企業青睞。

富邦產表示，針對資安險客戶推動企業資訊安全控管規劃，協助客戶進行資安風險辨識、分析與評估。此外，結合國內外資安危機處理專家，在資安事故發生時，及時依據資安事故樣態及資安險承保範圍，提供客戶電腦鑑識、法律諮詢、公關說明等服務，協助客戶減低資安事故的衝擊並儘速恢復營運。