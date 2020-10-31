別傻傻多繳！善用3技巧繳保費省很大

保費到底怎麼繳才划算？一般來說，保費分成年繳、半年繳、季繳、月繳共4種繳費方式，不少人對此都有盲點，以為半年繳是年繳的一半、季繳是年繳的4分之1、月繳是年繳的12分之1，其實這是錯誤的觀念，快來一次搞懂繳費期別的差異，才不會傻傻多花冤枉錢。

從現行規定來看，對於非年繳的保險商品，其中「月繳對年繳為0.088」、「季繳對年繳為0.262」、「半年繳對年繳為0.52」，舉例來說，小花一年的保費是2萬元，月繳保費為2萬1,120、季繳保費為2萬960元、年繳保費為2萬800元，也就是月繳比年繳多繳5.6%的保費、季繳比年繳多繳4.8%、半年繳則比年繳多繳4%。

由此可見，小花如果選擇年繳的話，將會比月繳省下超過5%的保費；因此建議民眾若在經濟條件許可的話，直接選擇「年繳」的方式，其餘再來考量「半年繳」、「季繳」及「月繳」，但千萬別硬撐選了年繳後，發現繳不出來，導致保障權益受損，這也得不償失。

不過，對於手頭吃緊的民眾來說，到底該如何？這時不妨善用3個小技巧，第一是「善用信用卡分期零利率繳保費」，市面上多家銀行推出最高12期零利率的方案，等於月繳的概念，才不用負擔貴貴的利息；二為「選擇銀行自動轉帳扣繳」，部分銀行會提供1至1.5%的保費折扣，對荷包來說也是不無小補。

最後是「集體彙繳」，集合同一團體內所屬員工或成員及其家屬5人（含）以上，經契約當事人同意，採用同一收費地址或同一金融機構或同一繳費管道的個人壽險保件，即可成立彙繳團體，享有較低費率，通常折扣為1%左右，有機會為自己省下至少6%的保費，不讓荷包大失血。

（紀佳妘）

文章來源：好險網

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