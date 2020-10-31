是否該為手機買保險？「8個問題」讓你秒懂

iPhone 12系列23日開賣，延續過往熱潮，買氣依舊「強強滾」。但是，近年來iPhone價格越來越貴，以這次的高階機種iPhone 12 Pro Max 512GB為例，一支要價高達4萬8400元，讓不少消費者望之卻步。

高階手機價格持續攀升，因此，越來越多民眾在買手機時，會順便買「手機保險」（行動裝置保單）。據保險局統計，今年上半年，行動裝置保單共賣出101.7萬張，年增2成6，在iPhone12上市後，全年行動裝置保單數，可望突破200萬張。

若換新機非全賠 買手機保險前還要注意「自付額」

目前，行動裝置保單是以銷售通路，作為區隔方式，例如，在3C零售通路，可保空機的「一次交付型」，及配合電信業者資費綁約、月繳的「分期給付型」。公勝保經實現事業部區經理蘇筱惠表示，兩者的差異，除了能否保空機外，一次給付型可承保一年、分期給付型最長則是兩年。

▲各電信業者手機保險比較表。資料來源：公勝保經實現事業部區經理蘇筱惠。以上資料，請依照各電信公司、保險公司宣告資訊及條款為主；製表日期：2020/10/20；表：今周刊提供

蘇筱惠說，多家產險業者有承作手機保險，但保險條款大同小異，最大的差別在「費率」及「換新機自付額」。例如，就遠傳提供的分期給付型裝置保單來看，費率是以手機價格做區別，1萬元以下手機保費為每月99元，1到2萬元手機保費則為199元，若手機在保險範圍內，因故障無法維修需更換新機時，消費者還要再付1000到4500元不等的自付額。

手機險「以為有賠、其實沒賠」的8種情境

「許多民眾以為只要手機發生事故，保險都會賠。」蘇筱惠說，因購買手機保險費用不高，多數人買手機順便購買行動裝置保單時，都不會詳閱保單條款，直到手機真的因事故發生故障時，才發現許多項目其實不理賠。

消費者千萬不要以為買了手機險保單，遇到任何故障、損壞就萬一無失。蘇筱惠列舉8種一般民眾可能認為手機保險有賠，但實際上卻沒賠的情境：

Q：名稱叫手機全險就什麼都賠？

A：手機保險只賠手機摔裂、螢幕破損、浸泡、輾毀，因此民眾購買前最好先到官網下載條款來看，看條款的大原則就是先注意「用詞定義」、「承保範圍」、「不保事項」等內容部份。

Q：螢幕有殘影、烙印、色偏、亮點等狀況會理賠？

A：自然耗損並不在保障範圍內。

Q：附屬配件包括電池故障都會理賠？

A：電池容量不足、電池蝕漏、電壓電流不穩，甚至充電孔、耳機孔、卡槽故障皆不賠。

Q：有保手機險的手機到任何地方維修都可理賠？

A：大多手機險保單都只能去原廠或經授權的維修中心才會理賠，並非去各維修處維修都可申請，且地區也僅限台澎金馬，如果手機會帶到其他國家久居時，需特別注意此項。

Q：只要在保障範圍內，所有維修的費用都可理賠？

A：如果檢測過後，消費都卻因其他因素沒有進行維修，該次檢測費用則需民眾自行負擔。

Q：手機遺失也可以理賠？

A：因竊盜、搶奪或強盜導致「毀損」才有賠，而申請理賠時，一定要留有手機。

Q：只要符合「人為意外」的條件都可以理賠？

A：「人為故意」無法理賠，但由維修工程師來判定是「人為意外」或是「人為故意」，並非消費者自行認定。

Q：若在保障範圍內，無法維修時將賠一支一樣型號的全新手機？

A：在這種狀況下，賠的是原廠授權的整新機，如果該型號絕版，則換相同等級的機型。

手機保險要買對 更重要的是防止「手滑」

大多數人買手機保險，是因為擔心有損害手機的意外事故發生，蘇筱惠提醒，買手機保險時，雖然保費金額不大，但也要考量保障範圍，而不是「有買就好」，像她有個客戶僅買了碎屏險（僅有螢幕損壞才理賠），結果因手機摔壞送修，才發現許多零件都壞了，只有螢幕沒壞，維修費達1萬7000元，也只能自己吞。

蘇筱惠說，多數人的手機損壞，以「手滑」摔到手機為大宗，雖然手機保險很重要，但如何防止重摔，才是最根本的問題，所以，除了買手機保險外，加購止滑手機殼等配件，才能給心愛的手機雙重保障。

（黃健誠）

文章來源：今周刊

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