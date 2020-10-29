新台幣急升！壽險業前9月匯兌成本飆新高

新台幣9月急升1.35％，升到29.1元，壽險業匯兌總成本已破2千億元。據金管會29日公布，前9月壽險業國外投資若完全不避險，則匯損將高達新台幣3,630億元，扣掉以衍生性商品成功避險、收回外匯準備金後，匯損金額降到987億元，但要加上買避險工具的錢1,206億元，則前9月壽險業的匯兌總成本達2,193億元，創史上新高。

而新台幣匯率在10月升破29元後，未再回貶，壽險業匯兌壓力更大，保險局表示，到本月29日為止，今年已核准8家壽險公司共增提外匯準備金195.5億元，2019年同期則完全無公司增提外匯準備金。

壽險業今年前9月稅前獲利達1,967億元，比去年同期成長12.6％，保險局副局長王麗惠表示，若不含外匯價格準備金變動數，即前9月收回200億元，加上匯損及避險成本後，壽險業前9月國外投資淨收益仍可高達新台幣4,763億元。

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