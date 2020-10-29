長照險怎麼買？兩張表格看懂

保險局近期公布2020年上半年度的長照險關鍵數據報告，男性、女性主要投保年齡呈現將近10歲差距（男性：20歲至39歲、女性：30歲至49歲），最大的原因可能在於女性多半會在成為母親後，因自認責任加重，才開始考慮投保長照險。

其實，不論男女都應趁早於年紀輕時投保長照險，因為如果不幸因意外和疾病而需要長期照護時，龐大的長期照顧費用，不論對家庭或個人都是沉重的經濟負擔，且越早投保亦可享有低保費、高CP值的保障效果，那應該如何開始挑選適合自己長照險呢？我建議可先評估以下四個面向：

圖／國泰人壽

目前實物給付型長照個險只有國泰人壽一家推出，並與長照機構「中化銀髮事業」合作，有「定期型」跟「終身型」可選擇；「中化銀髮事業」提供的個人專屬長期照顧服務，包含協助沐浴、生活促進及受照顧者放鬆活動等，讓長照者得以減緩病症的進程。同時保戶也可以選擇現金給付，滿足不同需求。

終身型長照險「守護久久長期照顧終身健康保險」，在保戶符合保單長照條件時，除可選擇最高16年的長照分期服務或長照分期保險金外，還可領取相當於1.02倍年繳應繳保險費的一次性長照復健保險金，可用來支付長照初期的醫療輔具、營養品或入住照護機構等相關費用。且保戶如因身故等原因致契約終止時，如未曾符合長照給付條件，將可一次性領取相當於1.02倍年繳應繳保險費的無理賠關懷金。

長照需求的保險商品除了長照險外，最常見的還有「失能險」，許多民眾會認為失能險就能滿足所有長照的風險，但其實從保障的範圍來看，長照險以生理或認知功能障礙，達到需要被長期照顧作為認定，包含自然老化所導致的機能衰退或失智；而「失能險」主要是以疾病或意外，造成身體機能或器官有所缺損，導致無工作能力的保障。舉例來說，一樣的疾病，在以下兩種保險會有不同的理賠條件：

由於無法預知未來會發生什麼事，為防範各種引發長照的原因，最好能同時規劃這兩種保險，來建構周全的防護網。

(本文作者為國泰人壽綜合企劃部協理 凃薏如)