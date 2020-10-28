金管會苦思藥方 要壽險資金留台

金管會主委黃天牧28日出席「2020台灣保險論壇」時指出，壽險業資金大舉錢流海外各界關注，但低利時代，保險業承受著利差損壓力，加上國內適合長期固定投資的商品不足，資金流向海外投資也是不得已的決定。金管會目前已經著手修改保險法及不動產證券化條例，希望能導引保險業資金投資國內。

國內壽險資金超過30兆元，但有7成是投資在海外，已受到政府高度重視。黃天牧直言，從2000年的低利率環境開始，壽險資金去處就是一大問題，也陷入兩難，一方面要擔心利差損問題，保險業者會希望吸收多點保費，來稀釋過去的保單成本，但另一方面，當吸收大量保費時，資金就有去化問題。

黃天牧分析，由於台灣市場本身特質，適合長期固定收益的產品是不足夠，「資金流向國外去，也是保險業不得已的決定」；但他認為，投資海外雖要承擔匯率風險、信用風險，但扣掉必要成本後，海外投資對保險業還是有一定的幫助。

如何讓保險業資金運用能錢留國內？黃天牧表示，現在從二方著手，一是已修正保險法，像是保險業投資公共建設或長照的董事席次，原本限制最多三分之一，修法後將不受限制等。

金管會2020年6月就已預告修法「保險法」相關規定。針對保險業投資公共或社福（如：長照）事業有三大鬆綁，包括「事後查核」、「董事席次無上限」及「可派任專職經理人」，希望提高業者投資意願。

其次為修不動產證券化條例，把原來「信託型」改成「基金型」，因為如果是信託型，信託業者不見得有管理不動產的能力，但是基金型的話，管理機構就比較專業；因此，若REITS有證券化的方向，也可能成為壽險業投資標的。

不過，據保險局統計，今年因市場風險增加，壽險國外投資速度已放緩，截至9月底為止，壽險業整體海外投資金額達新台幣18兆2,508億元，較8月出現負成長，占可運用資金比重亦下降至65.46％。