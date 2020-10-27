極端氣候 國泰產力推事前預防

現在的天氣隨時都有張後母臉！氣候異常成為企業經營風險之一，國泰產險總經理陳萬祥表示，提早因應氣候變遷，可降低企業營運風險，同時也是落實企業社會責任，人類的生活同時在影響地球環境，又希望以各類行動拯救地球，陳萬祥說：「我們正在跟地球的變化賽跑，現在仍是跑得不夠快！」

台灣今年是56年來首次完全無颱風過境，水庫缺水將影響各工業區，實際上，台灣企業會以商業火險附加相關氣候天災險種的比率「極低」，國泰產險指出，2019年其商業火險保戶有附加地震險者有5.6％，會附加颱風洪水險者更只有2.9％，而缺水造成的停工，營業中斷險亦可以理賠，只是企業必須有相關的投保意識，同時也可提早因應，進行損害防阻。

國泰產險長期推廣「事前預防」甚於「事後保險補償」，面臨極端氣候與複合災害等議題，從2005年開始舉辦損害防阻研討會，15年間共有2,241家企業、4千多人參加，探討氣候變遷下的企業風管思維、防災策略、災害趨勢及損害評估，強化企業風險管控能力，降低極端氣候所帶來的衝擊風險。

其次如颱風洪水風險的評估，現地查勘與提供損防建議書，搭配使用政府淹水潛勢圖資；應用符合台灣風險特性的TRM天災風險評估模擬，協助企業評估可能最大損失金額，國泰產除了用於內部評估承保風險，亦協助至少35家企業客戶進行整體的經營風險評估。

第三是推動綠色保單，陳萬祥說，如可減少碳排的公共自行車保險，國泰產是主辦承保公司，同時推出綠能環保車，保費可折減10％，另外如農作物保險是彌補農民因氣候異常的損失，承保太陽能電廠、離岸風電等，支持再生能源發展。

第四是國泰產險為首家推動碳排查的產險公司，領先業界依環保署規範制定出「碳足跡產品類別規範（PCR）」，召集同業討論後經環保署通過實施，國泰產險並成為第一家取得碳標籤的產險公司，並配合政府推動強制車險電子保單、行動投保等，陳萬祥說，每年200多萬輛承保的汽車可省下紙張、業務人員舟車往返，降低碳排放。

國泰產險目前正在開發運用GIS地理資訊系統，整合全台多項地理圖資並將與外部專家合作，透過地圖式的災害模擬及分析，更精準掌握颱風洪水對承保標的的影響。

國泰世華銀行總經理李偉正。圖／公司提供

落實綠金 國泰世華銀 致力永續金融

如果愛地球，就用不同的發電方式。國泰世華銀行表示，除了落實赤道原則進行授信把關外，也積極提供太陽能及風力發電的融資協助，提供客戶資金融通、成就客戶之餘，亦讓授信有外溢效果，實現永續經營的核心理念。

國泰世華銀行總經理李偉正表示：「國泰世華銀行不僅是台灣首家簽署赤道原則、以及自願遵循聯合國『責任銀行原則』的銀行；在推動減碳方面，也一直走在最前面，持續透過永續金融號召企業夥伴、客戶及社會大眾，一起往減碳、永續方向前進，讓台灣變得更好。」

化石燃料在開採、使用時都會衝擊環境，且不可再生，過去經濟快速成長時期，帶動燃煤需求大幅成長，卻也對民眾健康、自然環境造成衝擊。如今隨著太陽能、風能等綠電產業鏈發展漸趨成熟，環境意識引領能源政策轉型，燃煤電廠變成公民團體訴求汰換的首要目標。

「赤道原則」就是由國際金融機構共同發起、制定的自願性行為規範，國泰世華銀在2015年3月簽署赤道原則，成為台灣首家會員銀行後，即以高標準檢視專案融資放貸流程，針對環境影響較大的大型專案融資，要求借款企業制定環境管理計畫並執行，接受外部的監督。

銀行以授信為主要獲利來源之一，李偉正表示，要落實赤道原則，不是粗暴的對合法營運卻可能衝擊環境的產業，斷然排除往來，這將讓客戶轉向不重視環境保護的金融機構申貸，不僅流失客戶，也錯失促使客戶守護環境永續的機會。

若能藉融資契約與客戶進行長期溝通，協助客戶從認知環境永續的重要性、到認同此理念，進而接納國際規範，最終承諾依循赤道原則的指引，持續執行年度監測及報告改進，才是互利雙贏的做法。

在能源轉型趨勢下，國泰世華銀也調整往來客戶，在2017年將火力發電廠列為加強環境社會風險管理對象，2019年不再新受理燃煤電廠融資，且響應政府發展再生能源政策，積極發展太陽能及風力發電融資，落實金融業企業社會責任。

李偉正指出，國泰世華銀2011年起承作光電融資，是台灣最早投入太陽能電站融資的銀行；風電部分，則是主辦台灣首宗適用赤道原則風電專案聯貸融資「海洋風力第一階段及第二階段離岸風電案」，參與「允能離岸風電案」、「海能離岸風電案」、沃旭能源綠色企業融資及「海龍2號及3號離岸風電案財務顧問」等。

以2019年為例，國泰世華銀在國內核貸118座太陽能電站，總裝置容量達39,567.07KW，總計在國內外核貸超過2,000座太陽能電站，累計總裝置容量達517MW，每年可減碳超過30萬公噸，等同近780座大安森林公園的吸碳量。

國泰世華銀行2020年也將完成「分行能源管理系統」開發計畫，預計啟用後每年約可節約逾一成的電費，李偉正表示，依目前分行每年用電電費來看，和建置前基期相比，每年約可節省1千萬元。

企業減碳 四招因應

企業永續發展協會祕書長莫冬立指出，2020年因經濟活動、能源消耗量銳減，全球溫氣排放較去年降了6.5～7％，這種在家工作、線上會議的生活模式將成為新常態（new normal），全球前三大石油公司也預估即使疫情受控，石油需求也不會再回到疫情前的高點，「生活型態的轉變已回不去了！」企業一定要在此時調整營運模式。

莫冬立表示，若聯合國環境規劃署想要達到「維持氣溫升溫在兩度以內」的控制目標，未來十年會是關鍵減碳期，2030年前減碳若無法維持每年至少2.7％，2度C就會不保，疫情過後，人們發現線上會議、在家工作新形態工作模式對減碳有效，企業就不要期待可再恢復往常營運模式，一定要在此時調整。

莫冬立建議，企業可從四方著手。由於金管會在「公司治理藍圖3.0」要求上市櫃公司強化ESG資訊揭露，企業可將揭露架構轉換為管理架構，一是將氣候變遷因應放入董事會做討論；二、納入管理架構；三、針對氣候帶來風險與機會作評估；四、擬定策略追蹤執行狀況，建構衡量指標，定期了解與監測。

莫冬立指出，目前樂見國內科技業、成衣業、金融業都開始積極因應。蘋果2020年已發布碳中和計畫，要在2030年整體公司業務、製造供應鏈和產品生命週期達到碳中和，還有Google、微軟都要供應鏈大幅減碳，台灣在國際電子供應鏈扮演重要角色，已接收到這些要求。

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