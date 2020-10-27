避險性操作？ 壽險業8、9月賣股逾千億元

越靠近美國總統大選，壽險業投資越趨保守？據保險局27日公布最新統計，到9月底壽險險投資台股總市值為新台幣1兆6,523億元，比7月高點時的部位，少了1,082億元，其中估算有800億元左右為減碼操作，獲利落袋為安。

9月底壽險業國外股票市值亦降到新台幣5,826億元，比8月高點少了309億元，推估7、8兩月國外股票亦減碼200億元以上，等於壽險業二個月減碼股票部位逾千億元。

因為實現獲利或降低投資風險部位，壽險業9月底國內外現金部位高達新台幣1兆6,554億元，創保險局公布以來、即10個月來的新高，這些現金部位若沒有去化，年息大約只有0.2~0.5％，遠低於壽險業資金成本，因此壽險公司「避險」操作意味濃厚，即錢先放現金部位，等待新的投資機會。

同時因為國際板債券贖回潮、國外債券9月價格下跌及實現債券獲利等三大因素，國外投資9月單月亦少了新台幣2,255億元，減少金額創3月新冠肺炎之後的單月新高，其中國際板債券9月少了43億元、股票少309億元，剩下就是賣債券或債券跌價損失。

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