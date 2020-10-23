接軌IFRS17 國壽預言三大效應

保險業的2026年生死大關，將對台灣總體經濟產生「蝴蝶效應」。新台幣升破29元後「回頭太難」，即是其中一個效應，主要是壽險業大幅減少儲蓄險，新契約保費收入衰退近30％，擔心保單與資產幣別錯配，壽險業今年起降低國外投資比重，台灣即少了壽險資金匯出，作新台幣匯率「協防盟軍」。



金管會已拍板，保險業將在2026年接軌大魔王會計IFRS17與新清償能力指標ICS，目前已進入準備期，國泰人壽執行副總林昭廷23日預言，未來將有三大重大影響，一是保單將無法再保證終身，即未來保險公司可能會多推定期險或有保費調整機制的保單，降低經營風險，二是錢留台灣，避免造成幣別不匹配風險，但卻會造成國內資金過剩，台灣將進入更長一段非常低利率時期，難以升息；三是新台幣匯率波動加劇，不再升破29元就回頭。



也就是說保戶要有認知，保費可能因市場狀況不斷變化，不再一率到底，保險成本可能隨年齡、利率、理賠發生率而變化，如早年保證利率儲蓄險、同一費率保障終身的健康險，未來可能逐步「絕跡」。



林昭廷表示，接軌新制要求保單不得虧損，但隨著人口高齡化，如現在計算仍有利潤的長年期健康險，30年後可能是虧損，應要有保費調整機制，另外如很多模型都是以利率不為負作假設，但現在已出現負利率，長期保證利率的保單，利率風險即未完全反應。



壽險業承作新台幣保單，未來也會要求投資資產最好是新台幣計價，以免有幣別錯配風險，但錢留台灣，將可能造成低利率環境不只20年，可能會跟日本一樣，即會經歷更長一段極低利率的時光，日本甚至已算是負利率環境。



三是少了壽險業匯出資金，金融帳淨匯出不再，只要有外資進出，新台幣匯率波動度可能加劇。2020年即因避險成本太貴、及準備接軌新制，壽險業國外投資大幅減少，前八月僅加碼新台幣8,794億元，若扣掉外幣保單，則只增加3,850億元左右，創至少近六年同期新低，少了壽險資金匯出國外投資金額的「協防」，過往20年內新台幣一衝破29元，即快速回貶，今年卻是「回頭太難」。