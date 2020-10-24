勞保老年一次金怎麼領？請領資格看這裡！

勞保的老年給付可分為老年一次金以及以年金方式每月給付。老年一次金的請領，只要在98年1月1日前曾參加勞保，並且符合以下六種規定的任一種時，就可以選擇一次請領老年給付。

一、年資合計滿1年、男性年滿60歲或女性年滿55歲退職

二、年資合計滿25年、年滿55歲退職

三、同一投保單位參加保險年資滿25年退職

四、年資合計滿25年、年滿50歲退職

五、擔任具有危險、堅強體力等特殊性質的工作合計滿5年，年滿55歲退職

六、轉投軍人保險、公教人員保險，符合勞工保險條例第76條保留勞保年資規定退職

要注意的是，勞保被保險人在98年1月1日勞工保險條例施行前有保險年資，在「同一投保單位」參加保險的年資合計滿25年退職的勞工，可以選擇一次請領勞保老年給付、不受年齡限制。如果是在「不同投保單位」累計勞保年資滿25年，就要年滿50歲退職，才符合一次請領勞保老年給付的條件；另外，一次請領勞保老年給付，不會有扣%的問題。

保險年資合計每滿1年，老年一次金按勞工的平均月投保薪資發給1個月；保險年資合計超過15年者，超過部分，每滿1年發給2個月，最高以45個月為限。

如果被保險人超過60歲繼續工作，其60歲以後的保險年資最多以5年計，合併60歲以前的年資一次請領老年給付，最高以50個月為限。保險年資未滿1年的勞工，以實際加保月數按比例計算；未滿30日則是以1個月計算。

「平均月投保薪資」，是依照退保當月起前3年的實際月投保薪資平均計算；參加勞保未滿3年，依照實際投保年資的平均月投保薪資計算。

（李瑞瑾）

文章來源：好險網

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