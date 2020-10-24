除了實支實付保單 要如何花小錢補足醫療費？

不少人認為健保給付項目已非常夠用，但事實上生病住院時，從掛號、檢查、醫療耗材等大大小小的費用，總是讓荷包大失血，萬一碰到健保不給付的自費項目時，這時有沒有投保「實支實付」醫療險，就顯得相當重要。

醫療險主要分成住院日額型與實支實付型，其中「住院日額型」理賠額度是按照住院天數給付固定額度；至於「實支實付型」則是依據保戶提供的醫療收據「用多少、賠多少」，在投保限額內，由保險公司依約理賠健保不給付的醫療費用，並不是理賠無上限。

健保給付基本項目，但高級醫材大多需自費，常見的治療耗材如標靶藥物、血管支架、達文西刀等，都是治療支出中花費負擔較重的一部分，動輒幾十萬，甚至是幾百萬的開銷，這時如透過實支實付保單，轉嫁自費醫材費用，更能減輕自身經濟負擔。

多年的實支實付「副本理賠」去年出現變化，金管會規定民眾投保實支實付型醫療險時，最多限買3張，包括1張正本理賠、2張副本理賠，因此若想買好買滿要特別注意可接受副本理賠的保單，主要是民眾就醫時，拿到的醫療收據正本只有1份，副本理賠則是保險公司同意保戶在就醫後，以收據副本申請理賠。舉例來說，民眾若買了3張實支實付保單，其中有2家接受副本理賠，以同一個就醫行為來看，可向3家保險公司申請理賠。

由於二代健保開始實施，健保負擔外的自費項目也跟著增加，國人擁有實支實付保單也更普遍，對於已買了3張實支實付型醫療險的民眾，仍想補強醫療雜費額度，市面上出現不少「自負額醫療險」，也就是保險公司與保戶約定自行負擔的金額，當發生保險事故時，超過保戶自行負擔金額的部分，才由保險公司理賠，通常保戶的自負額越高，保險費率就較低，呈現反比的狀態。

舉例來說，民眾購買一張自負額實支實付醫療險，雜費理賠自負額為2萬元，若住院動手術需用自費醫材，金額在2萬元以下，保險公司並不會理賠，全由保戶自行負擔；但這筆支出共須5萬元，這時保險公司則會理賠3萬元，其餘2萬元則由保戶吸收。

（紀佳妘）

文章來源：好險網

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