想節稅？除了這保單 債務也可列遺產扣除額

申報遺產稅的眉角很多，更要注意的是免稅額的扣除，像是未清償債務、繼承土地中有作農業農業用地，以及以被繼承人為被保險人的壽險保額，都可以納入免稅申報。國稅局表示，納稅義務人要在申報時檢附相關證明文件，提供稅捐稽徵機關憑證查核，以免損失節稅權益。

國稅局指出，被繼承人死亡留有遺產，不論遺產總額是否應該納稅，納稅義務人都要填寫遺產稅申報書辦理申報，有遺產及贈與稅法規定的減免扣除或不計入遺產總額的部分，也要檢附有關證明文件一起申報。

是否有可以減免的遺產，只有透過納稅人申報之後，國稅局才能依據事實情況課徵稅賦。像是被繼承人死亡前有向銀行或私人的借貸，尚未清償的債務，納稅義務人就可列報未償債務扣除額減免遺產稅，在申報時應提出截至死亡日止的銀行貸款餘額證明，而且這部分的扣除沒有額度上限。

但要注意的是，納稅義務人應在報稅時提供證明申報，如果過了太久才補充申報債務扣除，國稅局不一定會受理。在銀行借貸部分，因為目前政府有推出金融財產一站式查詢服務，就比較不會被遺漏，但私人借貸就要盡速補上借貸證明。

另外，像是被繼承人遺產中有作農業使用的農業用地，納稅義務人也可列報農業用地扣除額減免遺產稅，申報時應檢附農業主管機關核發的農業用地作農業使用證明書，以供稅捐稽徵機關核認該農業用地在被繼承人死亡時是作為農業使用。

在保單申報扣除的部分，要注意的是只有以被繼承人為被保險人，約定在其死亡時，給付給指定受益人的人壽保險金額才能計入遺產免稅額。其他類型的保單在被繼承人過世時，都需要列報遺產稅。

國稅局表示，如果不清楚被繼承人生前購買的保險是否要併入遺產申報，可於申報前向國稅局詢問，服務人員會輔導民眾正確申報，或先行將保單揭露於遺產稅申報書，由稽徵機關衡酌個案具體情況綜合判斷。

國稅局特別提醒，納稅義務人申報遺產稅時，應確認被繼承人所遺財產是否有得減免扣除或不計入遺產總額的部分，在申報時檢同相關證明文件一併報明，以維護自身權益。

（李瑞瑾）

文章來源：好險網