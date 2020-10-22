保險資金重回不動產健康嗎？黃天牧這樣說

壽險業2020年不動產投資已增加1,808億元，是否助漲房價上升？金管會主委黃天牧22日在立法院表示，壽險業這波投資不動產與8年多前內涵是不同的，扣除580億元不動產增值利益，大部分都是購買地上權、BOT案，即便有一塊素地都是要限期興建收取固定收益，黃天牧說今年壽險業投資不動產：「我認為是健康的，符合大家期待的」。

黃天牧強調，壽險資金現在買不動產的內涵與2012年前之前都有大的差異，今年新增1,808億元，扣掉5800億元的不動產增值利益，其他大概分為地上權、BOT及商辦，就算一筆買了素地，都有規定投資報酬率及幾年內要開發，目的是要收取長期的租金收益；至於地上權、BOT案，很多都是協助地方政府政策的發展。

黃天牧指出，保險業目前在不動產投資的內涵，基本是合乎保險業投資的性質，即要收取長期的固定利益，「我覺得是健康的！」2012年之前大家比較覺得有疑慮的買素地開發豪宅，目前已不復在保險業投資的項目裡，黃天牧亦強調，保險業吸收保費要去運用，目的是要提供保戶的收益率，作這些投資其實是為了保戶的權益。

其次是壽險業投資資金，基本上大家不希望太多流到海外，所以國內必須要有機會、投資項目讓壽險公司投資，所以今年不動產投資的內涵他認為是健康的，符合大家期待的。

至於壽險投資不動產是否助漲房價上漲，黃天牧也回應，房價決定因素很多，有利率還有很多因素，同時經濟發展也很重要，保險業把資金配合地方政府的需求，作地上權投資，收入也是歸地方政府，「這是雙贏共榮的、應用正面方式看這樣的趨勢」。