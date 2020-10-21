邊境管制後 新光人壽包下逾9成OIU業務

新冠肺炎造成旅客無法自由來台，衝擊壽險業的國際保險業務分公司（OIU）業績腰斬，下半年幾乎所有公司都沒有承保新保單，唯有新光人壽第三季還有4張保單、共850.5萬美元的保費進帳，且前9月整體OIU保費1,732.2萬美元（約合新台幣5億元），91％以上都是新壽承包。

金管會2014年推動銀行、保險、證券的3O業務，即銀行的國際金融業務分行（OBU）、證券的國際證券業務分公司（OSU），及保險的OIU，訴求就是要賺境外的外幣財，也是某種的國際化。

但在2020年新冠肺炎造成邊境管制後，發現OIU受影響最大，因為OIU嚴格要求只能作境外人士的保單，即不可有台灣國籍、居留權等，若旅客無法自由入境，或入境仍要隔離14天，則當初來台觀光兼投保理財的意願就會大幅降低；反觀銀行OBU仍在持續開放，甚至可承作境內企業的外幣授信帳戶，OSU則多以代理外幣債券及外幣交易為主，亦仍有一定的業務量。

壽險OIU從預期首年至新台幣50億元業績，之後逐年茁壯，變成2017年好不容易新契約保費破新台幣50億元，之後就逐年下滑，到今年前9月只有約新台幣5億元的業績，今年還有OIU新保單進帳的國泰人壽、富邦人壽、台灣人壽、全球人壽，7月到9月都完全沒有OIU業績。

新壽今年共有9張OIU保單，保費1,581.5萬美元，在各壽險公司中一枝獨秀，遙遙領先各公司，新壽表示，主要是找到對的合作夥伴，與海外銀行的私人銀行、財管部門合作，其高資產客戶認可台灣的保單及金融環境，即保單利率中上，且相對保障客戶資料，所以不少新加坡籍或香港客戶來台投保OIU保單。

但新壽亦表示，今年的業績幾乎都是去年底、今年初就談好的保單，因為客戶無法來台，並要進行相關KYC（了解客戶）及資金來源查核，才拖到第二、第三季才進帳，有些保戶甚至是「再購」，即再買第二、甚至是第四張保單，目前還有新加坡客戶要投保，要看第四季是否能完成核保。

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