後疫時代、IFRS17上路 保險業超前部署 轉型免驚

後疫時代、IFRS17上路在即，保險業該皮皮剉？政治大學風險管理與保險學系教授林建智在「2021保險業轉型與展望趨勢論壇」中指出，說IFRS17是大魔王太聳動，其實它就像體檢，體檢不好的就要運動、飲食控制，體質不良的保險公司就要改善體質，但不致於「傷筋動骨」。

壽險公會副秘書長金憶惠指出，接軌IFRS17，22家壽險公司依規模大小而腳步不同，有些積極、超前部署，但有些公司則還在觀望。但其實這是未來必然趨勢，公司內部一定要有共識，早日擬對應接軌作業，轉型一定會有陣痛，像通路要取捨、導入金融科技時人員要訓練、調整，會有人力問題脫退、調整問題，接軌過程中，內外資訊都要掌握，藉重外部資源像科技業者的經驗「縮短學習曲線」。

台灣人壽資深副總葉栢宏指出，IFRS17對於壽險業的影響，不會是全面性的，也不會導致所有公司都不及格，但每家影響狀況一定不同，在折現率、細部規範出來前，投資人可以用公開的指標來判斷，像是負債成本、經常性利差、保單結構來協助投資人判斷影響程度。能作些影響的判斷，才能恢復較正常的股價，對於增資也會較有幫助。

在金融科技部分，葉栢宏指出，台壽的銷售模式從已從product push轉為顧問式銷售advisory，保障型產品的推動難度遠大於儲蓄型商品，公司也開始投入輔銷工具的研發，透過客戶分群及客戶圖譜，發掘客戶需求，並利用以「客戶為中心」的顧問式銷售來推動保障型商品、外溢商品及弱體商品。並利用數位輔銷工具「iKASH智能幫手」協助業務員能快速找客戶並精準行銷，包含拜訪行程地圖、主動通知客戶生日等功能，創造兼具速度與溫度的客戶體驗。

林建智則指出，保險業發展金融科技還有很多法規障礙，像很多要保書要簽名、生存調查訪視、通路的簽署，數位化套印簽章，無法做到全面數位化。現在保險法太落伍，不合乎時空環境的法令。

舉例來說，阿聯酋航空可提供染疫的乘客保險補償，把這個風險轉嫁給保險公司，台灣航空公司也想做，但就卡在法規。在公平待客部份，金憶惠指出，公平待客原則「感覺在雲端」，大家有點抓不到頭緒。近期很多保險公司被罰，法規本身就不確定，若又與公平待客原則連結，法遵、公平待客原則間如何取得平衡，還在摸索。

葉栢宏也指出，公平待客部分不知道範圍在哪裡，所以台壽的做法是以「以數位串聯整合銷售服務，打造最佳客戶體驗」為理念，啟動多項以「客戶為中心」的轉型專案，打造內部以客為尊的文化，植入公平待客DNA。