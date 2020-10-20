政治大學教授林建智：公平待客原則 要懂治理客戶

金管會力推金融消費者保護、金融業公平待客原則，但施行至今卻變成惡客濫訴層出不窮、強勢企業納入保障造成資源浪費，排擠到真正弱勢者的需求。當年金保法起草人、政治大學風險管理與保險學系教授林建智20日指出，「尋求衡平救濟者必須清白」，公平待客不該被無限上綱，他並提出九大革新。

林建智指出，2011年他參與起草「金融消費者保護法」，也見證「金融消費評議中心」從無到有，2015年金管會又訂定了「金融服務業公平待客原則」，然而，「既有金融消費者保護法，為何還要有公平待客原則」？他憂心當公平待客原則定位不明、法治體系背景不同，將矯枉過正、無限上綱，反而造成各界困擾、被誤用，成為惡客勒索金融業的工具。

林建智認為保險業不僅要「公司治理」也要會「治理客戶」，他提出九大革新建言。一、重新界定金融消費者範疇，交易應限於特定目的、得設例外同意機制。「客戶」與「消費者」本就有不同，不可混為一談，台灣僅以專業知識與財力門檻為判斷，不似先進國家以「交易目的」標準。

二、要建構公平待客原則的基礎，應與法令遵循明確區隔、評核機制應客觀公正。公平待客原則屬行業自律，有納入公共監理的必要嗎？評核方法未能公開透明，淪為行政裁量，無限上綱的結果徒增金融業成本，最終也是轉嫁消費者。

三、加強金融惡客之防制，增訂「濫訴不受理」機制、「濫訴費用負擔」機制，可參考英國採有條件收費，防止濫用。四、修正綜合評分值計件標準：應增列不計件態樣、應依歸責程度而有不同。未來將以公平待客評核結果取代。五、金融教育的推動，提升金融常識水平、加強金融消費道德倫理。

六、界定評議「適格申請人」，除金融消費者外，增加中小型企業、慈善機構、強制汽車責任保險受害人。七、增訂金融評議排除標準：依專業知識、財富規模、交易規模來排除有優勢地位或專業能力的企業法人。

八、落實收費的合理性：考量個案之歸責性、消費敗訴，評議中心代付、評議中心管制紀錄不良、評分過低者（惡客防制）。現行仲裁費用是由評議中心收，再跟敗訴的業者收，消費者完全沒有理由的話，業者要付最低消費2萬元、若消費者有理由的話業者要付7、8萬元，這都成為惡客勒索業者的籌碼。可參考英國制度，金融業繳年費，而個案若顯著無理由者負擔部分費用。九、引進付費評議制度。