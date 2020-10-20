壽險公會副秘書長金憶惠： 共享平台 一鏈搞定所有理賠

「終極目標是一鏈理賠」，壽險公會副秘書長金憶惠20日透露，為推動保險科技發展，便利保戶服務，已拜託北市府，研商保險公司與醫療院所介接平台，預計將從2021年上半年開始試辦壽險公會平台與台北市聯合醫院13間分院對接，在保戶同意下，醫院可直接提供病歷等資料給保險公司，直接核算理賠金額，保戶只要線上填表，一鏈就搞定所有理賠。

數位與科技發展是各產業必須面臨的重大轉型課題，金憶惠表示，台灣民眾平均每人有2.5張壽險或年金險，但若加計醫療險與意外險，則平均每人擁有9.7張保單，多是長期契約，保險公司在履行承諾過程中，希望保戶能有更佳的體驗，但年輕消費者現多是3C重度使用者，似乎不太願意與業務員接觸。

壽險公會在2018年推出保險科技運用共享平台，共開發七大功能，即區塊連存證、保單條款無紙化、電子保單、身份驗證、保單存摺、保險智能保全、保險智能理賠與醫院資料介接。

第一階段電子保單存證機制，共八家公司參與，金憶惠表示，這是將紙本保單轉換為電子檔，長期保單常因為客戶忘記或不見了，引發一些爭議，若保單可電子化存在第三方平台，目前是由壽險公會架設，採用區塊鏈的分散式驗證及不可否認的特性，留存各公司的各張保單在平台上，未來若保單內容、條款或要保書有爭議，保戶保險公司雙方各執一詞時，則可用這種保單存證，由公正第三方驗證正確性。

第二是推動保險理賠及保全區塊鏈聯盟，7月1日開始試辦半年，首波有九家壽險、二家產險加入。

金憶惠表示，平台未來希望所有公司都加入，如保戶現在要更改姓名等保單保全，或醫療險申請理賠，必須要找各家業務員或跑各家保險公司櫃台，現在只要在平台上向有加入的某一家保險公司申請，即有保險公司推播資料，完成同一保戶的所有保單保全及理賠申請。

下一階段就是要進行醫療院所的介接，保戶不用再逐一申請醫療證明，在保戶同意下，由醫療院所直接提供保險公司單據，直接完成理賠試算，可以說保戶在App或網路上填完基本資料，一鏈即可完成理賠申請。

第四是2021年7月要上線的線上查詢投保紀錄，目前仍是紙本申請，未來將一切線上化，且會發展保單存摺，保戶在平台上查詢各家公司投保紀錄後，還能製成雷達圖，了解自己的保障缺口，再以此資料去尋求保險業務人員的專業規劃與協助。