台壽葉栢宏：接軌兩新制 四點選保險潛力股

工商時報社長陳國瑋表示，2020年新冠疫情的發生，許多變化都是大家都沒有看過的轉變，對保險業來說，有幾個大挑戰已在發生或未來正要發生，第一是低利率危機，美國聯準會（Fed）在2020年第一季連續降息六碼，幅度之大，前所未見，美國、歐洲、日本等都是幾乎接近零利率或已是零利率環境，對保險業的投資或業務是極大挑戰。

二是各類商品價格波動加大，史上第一次出現負油價，也鮮少看見股票與債券價格呈現同方向移動，這些都是過去未曾經歷；第三是普惠金融下消費者意識抬頭，主管機關也強化公平待客原則；四是會計制度改變，包括了IFRS17與ICS2，負債價格的變化，亦會影響經營環境。

另外如高齡化、同業競爭與數位化等挑戰，2026年將接軌IFRS17，將是保險業財報的轉折點，若能適應環境轉變者將會是未來五年後的贏家，工商時報在此時舉辦「2021保險業轉型與展望趨勢論壇」，希望替未來找到更明確的方向。

「忌口」與「運動」 成重點工作

2026年台灣保險業將接軌負債財報準則IFRS17與新一代清償能力ICS，台灣人壽資深副總葉栢宏20日表示，接軌新制度就像審美標準改變，從過去白白胖胖就是美，要轉為精壯才美，保險業最重要的兩項工作就是「忌口」與「運動」。

葉栢宏說，「忌口」就是不要再大量吃下對身體有負面影響的食物，過去壽險業以較高利率保單、儲蓄險吸收資金，資產快速成長，形成了白白胖胖卻未必健康的樣子，新制度之後，就是要確保銷售的新保單，是對公司長久獲利有正面貢獻。

「運動」就是鍛鍊現有身體的強健度，對保險公司而言，接軌的準備工作就是要搭建新系統、提升資產負債管理的技術、培養人才等，在2026年之前，要將體態及體質練得比以前更精實。

葉栢宏表示，接軌二大新制對壽險業有四大挑戰，一是接軌當點可能須增資：過去壽險業銷售5～6％以上的高利率保單，在IFRS17下負債改採市場利率計算後，在現在10年期台灣公債利率低於1％的狀況，將可能面臨負債高於帳上準備金，就必須增資。

ICS亦有相同的要求，且還包含經營面臨未來風險所需準備的資本，如投資股票的風險亦要拿出資本來因應。葉栢宏表示，未來法規要求明朗化後，各公司所需增資金額也將明確，無法增資的公司，將面臨新一波併購。

二是接軌後淨值波動加大，壽險業銷售長期保單，且多為終身險，但是市場的投資工具卻多是短年期，壽險公司為達收益率目標，海外投資大量增加，各公司都有存續期間與幣別錯配問題；未來市場利率變動將導致資產及負債變動幅度不一致，進而影響淨值，幣別錯配亦同。

三為經營策略轉型，接軌IFRS17後，損益表將區分獲利來源為保險本業或投資，如合約服務邊際（CSM）代表銷售的保單未來利潤現值，逐期攤銷到損益表，若某公司去年CSM是1千億元，今年上升到1,200億元，代表今年新保單獲利貢獻大於已認列獲利，即該公司聚焦保險本業經營且獲利成長。

這將促使保險公司調整商品策略，回歸保障本質，但如何引導業務部隊甚至保戶購買保障型商品，將成為一大挑戰。而為降低資產負債錯配問題，未來壽險業投資股票可能減少，增加穩定的債券投資，面臨投報率降低的挑戰。

四是管理分析複雜度提高，新制度需大量運用資料，進行複雜計算，編製財報的作業複雜度增加，尤其上市公司每月10日要公布自結獲利，作業時間短，難度大增。

保戶需有兩大體認

葉栢宏也教投資人以四大特徵辨別可順利接軌的壽險公司，一是在法說會上，各公司公布負債成本與經常性投報率，負債成本低，且經常性投報率（不含一次性報酬）大於負債成本的公司，接軌時相對衝擊較小。

二是保險公司銷售保單結構，非保證的比例愈高，如利變型、投資型，接軌愈輕鬆；三是資產跟負債的錯配情形愈低，即保單與投資資產的存續期間不會相差太大，幣別錯配的比重愈小；四是帳上以成本攤銷部位的未實現損益加到淨值後，淨值愈厚實的公司愈佳。

葉栢宏表示，保戶也要有二大體認，一是保單型態可能改變，由儲蓄險、高保證利率保單轉為保障型，且年期縮短、碎片化；二是保險公司未來將更穩健，資本須從能支應20年一遇的金融海嘯，強化為能承受200年才會出現的金融風暴。

延伸閱讀



壽險公會副秘書長金憶惠： 共享平台 一鏈搞定所有理賠

政治大學教授林建智：公平待客原則 要懂治理客戶

後疫時代、IFRS17上路 保險業超前部署 轉型免驚