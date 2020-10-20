國外投資風險升高 壽險投資不動產再創新高

全台最大包租公重回不動產市場。因為國外投資風險及避險成本升高，壽險資金2020年重回不動產市場，據保險局20日公布最新統計，前8月壽險業投資性不動產增加1,808億元，但若扣掉認列不動產增值利益580億元，則增加投資金額達1,228億元，創歷年新高。

但保險局副局長張玉煇表示，今年壽險投資地上權金額達508億元，是可協助地方經濟與產業發展；另外亦有公司是投資BOT案，亦算是政府鼓勵的引導壽險資金投資公共建設。

即今年壽險資金雖重回不動產投資市場，但與2012年當年新增不動產投資破千億元相比，當時有很多是買素地蓋豪宅，現在已多是買商辦大樓、或是地上權建案，尋求長期的固定收益。

據保險局統計，到8月底壽險業投資性不動產 餘額為1兆3,359億元，占壽險可運用資金的4.77％，距離不動產投資上限30％，仍有極大的距離；但與去年底相較，今年前8月投資性不動產增加1,808億元，至少是6年的同期新高。

壽險業大買不動產到2012年達到顛峰，單年投資增加1,118億元，金管會當年10月則祭出不動產投資控管措施，包括投資素地10年不得移轉、不動產最低收益率等，壽險業投資不動產動作即「急凍」。 2013年時金管會開放壽險業不動產增值利益得在開帳時納入淨值，且分年認列獲利，國泰人壽、新光人壽、南山人壽、富邦人壽在2013年開帳認列的不動產增值約1,222億元，扣掉這部分增值金額，則當年實際投資僅約530億元左右。

2014年大型壽險公司再進行投資性不動產續後改市價入帳，如國壽、南山、富邦、中壽等當年度再認列逾1,700億元的不動產增值利益，若扣掉此金額，當年度不動產增加投資金額僅約470億元。

因此從2013到2019年壽險加碼不動產金額都不到千億元，今年前8月已有1,200多億元，應算是歷年新高。

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