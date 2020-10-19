保單太難懂 保戶上網後多數仍想找業務員

不是什麼商品都能靠自己上網比出CP值。據國泰人壽與富邦人壽兩大壽險公司指出，其網路用戶的確年輕人比重較高，但因為保單條款相對複雜、擔心買了不必要或不足額的保單，所以國壽的年輕保戶有近9成仍是透過業務員來規劃及投保，富邦人壽則是調查有6成民眾以上覺得直接找業務員更有效率。

國壽分析，若是簡單型或制式化保單，如旅行平安險、車險，甚至簡單款的傷害險等，年輕保戶喜歡自己上網詢價、並直接投保，如國壽推動的行動APP使用者在20~35歲占33％，比其所有保戶20~35歲占率17％，高出近一倍，APP使用者平均年齡約41歲，國壽網路用戶平均年齡44歲，都比全保戶平均50歲要年輕。

不過，也可以看出仍是中生代較有投保的觀念及經濟能力，所以即便是行動或網路等自助式投保通路，平均年齡也會相對一般網購族年長甚多。

即便網路時代，消費者訴求自主選擇、網路完成各式交易，但在壽險投保上，因為商品特性與其他網購商品不同，保單多是長年期契約、有許多保障內容或條款，所以國壽發現其20~34歲保戶有89％還是透過業務員投保，透過網路投保的占率目前尚只有1％，另外有7％是電話行銷等直效行銷通路，還有3％是保險代理，即銀行保代等通路。

富邦人壽則是針對20歲以上、年收入40萬元以上的客群進行保單健檢問卷調查，發現有43.3％受訪者覺得「不清楚保險合約與保單條款內容」是最困擾的事，其次有34.7％的受訪者「擔心買了不需要的保單」和33.5％則覺得「不了解目前保障是否足夠」，而有超過六成受訪民眾認為保險業務員最能有效提供保險檢視與規畫。

所以因應這些網路族群，國壽及富邦人壽都設計有網路預約業務員的功能，即客戶可以先上網研究保單，或留下需求，並可在線上預約業務員提供進一步的諮詢。

富邦人壽亦表示，網路預約業務員的服務，民眾諮詢需求以醫療長照險為主要內容，佔比高達38％，其次依序為保單檢視占20％和退休規劃占13％。